Els Reis arriben a Barcelona en vaixell acompanyats per l'Open Arms

Els reis mags d'Orient han arribat aquest dissabte al port de Barcelona, poc després de les cinc de la tarda, amb una companyia molt especial: el vaixell Open Arms de l'ONG Proactiva Open Arms, una de les poques ONG que continua rescatant immigrants i refugiats a la deriva al Mediterrani.

A les 18 hores sortiran en una Cavalcada de Reis molt especial que els portarà fins a la plaça d'Espanya, que acabarà a dos quarts de nou, després d'haver passat per les places d'Urquinaona, Catalunya i Universitat recorrent Via Laietana, carrer Fontanella, carrer Pelai, Sepúlveda, Avinguda del Paral·lel i avinguda Reina Maria Cristina.

Mapa amb l'itinerari que recorreran els Reis Mags per Barcelona / AJUNTAMENT BCN

Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar, ja han desembarcat a terra ferma, on se'ls hi ha donat una ofrena de pa i sal com a símbol d’hospitalitat. La mateixa alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha saludat un per un els tres reis.

🥖🧂 Els barcelonins i les barcelonines acollim Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar amb una ofrena de pa i sal com a símbol d’hospitalitat. pic.twitter.com/uixL6s7siz — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) 5 de enero de 2019

L’alcaldessa també ha lliurat als Reis d’Orient la clau de la ciutat, que obre les portes de totes les llars, per poder entregar tots els regals aquesta nit.

En el seu discurs de benvinguda, Colau ha destacat que enguany els reis han arribat per mar des de molt lluny, i que al llarg del camí s'han trobat amb "uns amics molt especials": el vaixell d'Open Arms.

"La gent que salva persones refugiades al mig del mar que fugen de la guerra i la misèria representa, igual que els reis, els millors valors de la humanitat, la vida i la pau, i també els bons desitjos del Nadal que avui ens reuneixen aquí", ha dit Colau.

"També representen Barcelona com a ciutat de pau i d'acollida, que avui està molt emocionada per donar la benvinguda a ses majestats", ha expressat.

Els Reis arriben a Barcelona en vaixell acompanyats per l'Open Arms / CÈLIA ATSET

En la mateixa línia s'han expressat des de Proactiva Open Arms. A bord del vaixell que acompanyava l'arribada dels Reis Mags -i que encapçalava la comitiva d'embarcacions que els rodejaven-, el missatge ha sigut clar: "Els Reis venen d'Orient, igual que els refugiats i migrants que nosaltres volem rescatar al Mediterrani", deien els voluntaris.

El rei Baltasar saluda els infants i famílies durant la seva arribada a Barcelona. / CÈLIA ATSET

Després, Ses Majestats s'han dirigit a l'avinguda del Marquès de l'Argentera, on els esperen les carrosses i comparses per iniciar la cavalcada.

Milers de persones s'han apropat al Port Marítim per presenciar la seva arribada. Mentrestant, moltes famílies ja esperen el pas dels Reis pels diversos carrers per on passaran les carrosses fins arribar al seu destí final, la Font Màgica de Montjuïc.

Tot a punt per a l’inici de la cavalcada, que travessarà la ciutat fins arribar a l’Av. Reina Maria Cristina #reisbcn #femnadal pic.twitter.com/cgG3RSQYan — Barcelona Cultura (@bcncultura) 5 de enero de 2019

Els Reis arriben arreu

A poc a poc, la màgia dels Reis va arribant a tot arreu de Catalunya. A Tarragona, a Lleida i a Girona, Ses Magestats i els seus patges ja s'han deixat veure la tarda d'aquest dissabte.

A la ciutat tarragonina, els Mags d'Orient han arribat a les 18:15 a la zona marítima del Seralló, des d'on fan una ruta per part dels punts més carismàtics de la capital.

Ses Majestats els Reis ja volten pel campament reial de la ciutat i estan escoltant els desitjos de tots els nens i nenes de Girona per dur un carregament gegant de regals -i algun trosset de carbó- aquesta mateixa nit! | #ReisGi19 #nadaldemocions 🎁 pic.twitter.com/fVoRAPVOcx — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 5 de enero de 2019

A Girona, representants reials també han passejat pel campament reial de la ciutat, on han escoltat els desitjos dels infants de Girona per dur un carregament gegant de regals aquesta nit.

Aquesta tarda, els #ReisMags faran la seva arribada a l'estació de tren 🚂 a les 17:30h.



Si vols consultar la ruta, entra aquí 👇 https://t.co/VJvBGo0r42



Si vols veure més vídeos com aquest, entra al nostre Canal de YouTube 👇 https://t.co/wNkZvf5mpn @FestesLleida pic.twitter.com/1r4bluYufO — Ajuntament de Lleida (@paerialleida) 5 de enero de 2019

Mentrestant, a Lleida, on els Reis han arribat a les 17:30h a l'estació de tren, tot està preparat per viure una de les nits més màgiques de l'any.