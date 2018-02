“Reservat, solitari i estrany”

AAnglès, amb poc més de 5.000 habitants, tothom coneixia Jordi Magentí Gamell: “És el que va matar la dona a trets enmig del carrer!” Una referència inoblidable malgrat que han passat més de vint anys del crim. Ahir estava tothom molt nerviós, esverat i colpit després de conèixer la notícia de la seva detenció. “Però a ningú li ha sorprès després del que va fer”, diu un veí encara encongit que recorda com abans de disparar la seva dona “era un home normal, casat i amb dos fills, que solia anar a pescar i caçar”.

Quan va sortir de la presó, Magentí va marxar a Colombia -el país d’origen de la seva segona parella, Nancy Londoño-, fins que fa uns dos anys i mig van tornar tots dos a Anglès. Llavors va voler recuperar les seves velles amistats però ningú en va voler saber res. “Va sortir de la presó pitjor de com hi va entrar: molt estrany, reservat, solitari i amb canvis d’humor ràpids, perquè de cop s’emocionava molt amb una cosa i l’endemà ni et saludava”, assegura un dels seus familiars, que prefereix mantenir-se en l’anonimat. El detingut va viure primer amb la seva mare, Joana Gamell, a prop del parc de la Font del Canyo, però quan a l’estiu el seu oncle, Gaspar Gamell, va caure, es va traslladar amb ell a la casa coneguda com Can Cuixa. Cada dia anava a fer un cafè al bar JB, i solia comprar al súper i a la botiga de queviures Ca la Mercè. Abans del crim havia treballat a l’empresa Antex, però des que va sortir de la presó cobrava una pensió d’invalidesa.

També va voler recuperar la seva relació amb la Societat Pescadors Esportius Anglès i Comarca, però els seus membres preferien altres companys. Alguns expliquen que era molt bo “pescant carpes i truites” i que solia anar molt al pantà de Susqueda. Un pescador molt assidu de la zona detalla que a l’estiu del 2017 cada dia el veia pel pantà, “però mai anava amb canya i feia coses estranyes: s’amagava, marxava corrent…” “Pocs dies abans del crim, a partir de les 9 del vespre, veies molts cotxes que anaven tots cap al pantà”, continua l’home, que també apunta que a Susqueda “sempre hi ha robatoris i sempre hi veus molta gent sense fer res, només vigilant. I barques que no baixen a l’aigua per l’embarcador i que no porten eines de pescar”. I és que al poble és vox populi que a la zona de Susqueda, molt espessa i poc transitada, solen anar-hi persones amb negocis tèrbols que no volen ser vistes per ningú.

L’historial del fill

Qui tampoc té bona fama al poble és el seu fill, Jordi Magentí Garcia, també detingut ahir per un delicte contra la salut pública. I no és el primer cop. Fa més d’un any els Mossos li van trobar plantes de marihuana a casa de la seva àvia, que es va fer càrrec d’ell i la seva germana quan Magentí (pare) va entrar a la presó. Fa uns mesos es va traslladar a Salt, on també el van detenir pel mateix delicte. Cap veí li coneix cap feina, però tots diuen que anava amb cotxes de gamma alta. “Jo mai m’hi acostava, em feia respecte”, comenta un veí. “Moltes vegades l’havia sentit discutir-se amb l’àvia a crits”, afegeix un altre. Ara la investigació haurà d’esclarir quina relació o negocis compartien pare i fill i quina relació tenen amb el crim del pantà de Susqueda.