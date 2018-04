Resolen un crim homòfob de fa 18 anys a Montgat amb la detenció d'un exmilitar espanyol

El vespre del 8 de març del 2000, fa 18 anys, van trobar el cos sense vida d'un home —completament nu i amb una flor a l'orella— en un pis de Montgat. La sang de la víctima estava escampada per tot el domicili i l'autor del crim havia utilitzat la sang per fer unes pintades a les parets. S'hi podia llegir "Hitler tenia razón" i "KKK" (les sigles del Ku Klux Klan, l'organització racista dels Estats Units). La Guàrdia Civil va investigar l'assassinat, però no el va resoldre. Fa dos anys, la jutge que portava el cas va ordenar a la divisió d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra que reobrís la investigació i, al cap d'uns mesos, la policia catalana va aclarir qui era el presumpte autor del crim.

540x306 Les pintades a les parets estaven fetes amb sang de la víctima / ARA Les pintades a les parets estaven fetes amb sang de la víctima / ARA

L'home va ser detingut a Colòmbia el setembre de l'any passat i té antecedents per agressions sexuals i violència domèstica a Catalunya. Durant més d'un any, després de l'assassinat de Montgat, va ser militar de l'exèrcit espanyol a l'acadèmia de Talarn, al Pallars Jussà.