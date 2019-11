Rodrigo Lanza, condemnat a cinc anys per la mort d'un home en una baralla

Va ser una baralla de bar per motius ideològics però l'acusat no tenia intenció de matar la víctima. Seguint el veredicte del jurat popular, que va considerar Lanza culpable d'homicidi imprudent i va descartar l'assassinat, l'Audiència de Saragossa l'ha condemnat a cinc anys de presó, segons fonts judicials consultades per Europa Press. Lanza ja va complir condemna per lesionar un guàrdia urbà de Barcelona que va quedar paraplègic el 2004, en un cas que va derivar en el documental Ciutat morta.





La Fiscalia i les acusacions –entre les quals, el partit d'ultradreta Vox, que exercia d'acusació popular– demanaven 25 anys de presó per a Lanza per assassinat, però el jurat va descartar que volgués matar la víctima. Segons el veredicte, ells dos es van barallar en un bar de Saragossa però els tirants amb la bandera espanyola que portava la víctima sota de la jaqueta no haurien tingut res a veure amb la disputa, que s'hauria produït perquè l'home era un conegut militant de formacions ultres i Lanza un antisistema.

La sentència imposa a Lanza l'obligació d'indemnitzar la família de la víctima amb 200.000 euros i, tot i que descompta al condemnat els dos anys que ja ha passat en presó preventiva, precisa que de moment ha de continuar entre reixes. La defensa de Lanza n'havia demanat l'excarceració després de sentir el veredicte del jurat.