Presó provisional per a Rodrigo Lanza per l'homicidi de Saragossa

El jutge ha ordenat empresonar provisionalment Rodrigo Andrés Lanza Huidobro, de 33 anys, que ha passat avui a disposició judicial com a presumpte responsable de la pallissa mortal a un home de 53 anys en una zona de copes de Saragossa divendres de la setmana passada a la matinada, que s'hauria produït arran d'una discussió per motius ideològics, segons els testimonis recollits per la policia. La decisió del jutjat d'instrucció número 6 de la capital aragonesa és de presó incondicional, sense possibilitat d'eludir-la amb una fiança.

Segons els testimonis recollits per la Policia Nacional, Lanza, de nacionalitat xilena, hauria participat en l'agressió –amb altres persones no arrestades– arran d'una discussió per motius ideològics. La baralla hauria començat pels tirants amb la bandera espanyola que duia la víctima, Víctor Laínez, originari de Terrassa però que vivia des de feia anys a Saragossa –com Lanza– i que era simpatitzant de la Falange Espanyola.

Fonts policials indiquen que la víctima mostrava senyals de forts cops al clatell, per la qual cosa no es descarta que fos agredit per l'esquena. La detenció ha durat el màxim previst per la llei, 72 hores, i després l'arrestat ha sigut portat davant del jutge, que haurà de decidir si l'empresona provisionalment mentre continua la investigació del cas.

Les simpaties polítiques falangistes del mort han portat la formació Falange Espanyola a presentar-se com a acusació particular en la causa.

Lanza ja va ser condemnat a 5 anys de presó per haver llançat una pedra a un agent de policia, que va quedar tetraplègic, durant un desallotjament okupa a Barcelona. Es tracta del cas conegut com a 4-F, que es va produir el febrer del 2016 i que el gener del 2015 va sacsejar l'opinió pública arran de l'estrena del documental 'Ciutat morta', que denunciava les irregularitats de la investigació.