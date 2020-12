Salut començarà a vacunar a la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat

La residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat serà el primer centre de Catalunya que rebrà les primeres dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, que es repartiran per tot el territori i s'aplicaran a partir d'aquest diumenge 27. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha detallat els centres de gent gran que rebran les primeres dosis: Nostra Senyora de Ribera a l'Alt Pirineu, Balàfia 1 de Lleida, Residència la Mercè de Tarragona, la Natzaret de Terres de l'Ebre, Fonts de Capellans a la Catalunya Central, Mil·lenari Ciutat Vella de Barcelona, el centre de gent gran de Sabadell i la residència Creu de Palau de Girona.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha admès que la vacunació suposarà un repte logístic per les característiqes de la vacuna, que arribarà ultracongelada i aquest fet dificulta la seva distribució: arriben en capses de 23 quilos de gel sec i estan repartides en vials de cinc dosis. "Això significa que quan la posem haurem de vacunar cinc persones més, i són elements diferents d'altres campanyes de vacunació", ha indicat Argimon que també ha alertat que el procés de vacunació posarà més pressió al sistema sanitari. "Demano a la ciutadania que ajudem els professionals per poder assolir el repte", ha subratllat.

Argimon i Vergés han fet aquestes declaracions durant la roda de premsa per analitzar la situació epidemiòlogica de Catalunya. A les portes de les festes nadalenques, Vergés ha demanat a la ciutadania que extremi les mesures per contenir el virus: reunir-se un màxim de deu persones i dues bombolles, reduir la interacció social i "buscar alternatives a asseure al voltant d'una taula per evitar riscos de contagi". "No podem abaixar la guàrdia", ha reclacat, "el que fem aquests dies determinarà la cruesa del gener".