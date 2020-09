Salut demana als pares que portin els nens a escola l'endemà de detectar-s'hi un positiu

Si al grup bombolla dels seus fills es detecta un cas positiu de covid, el que han de fer les famílies és portar els infants amb normalitat a classe el dia següent perquè al centre se'ls farà la prova PCR en una unitat mòbil abans que comencin la quarantena. Aquesta és la nova directriu de Salut per quan s'identifiquin positius als centres escolars. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha defensat que fer les proves a la mateixa escola és " molt més còmode" i ha enviat un missatge tranquil·litzador a les famílies assegurant que les extraccions de les mostres a les escoles es faran per frotis nasal, un sistema menys invasiu que el que es fa servir per a les PCR.

Salut preveu reduir les quarantenes per covid-19 a partir de la setmana que ve

En una entrevista a TV3, Argimon ha assegurat que els grups de WhatsApp familiars van molt ràpid i que hi ha pares que "per prudència" ja no porten els infants a l'escola quan tenen constància d'un positiu a l'aula i van directament al CAP. El que se'ls demana és que tornin amb normalitat a l'aula el dia següent. "Tenim múscul i mentre es pugui ho farem a les escoles", ha dit, en referència a les proves. També ha avançat que preveuen fer cribatges poblacionals a centres escolars de Barcelona i l'Hospitalet, però que encara estan definint a quins i on es farà l'extracció de mostres.

Mascareta a l'aula en funció del territori

El secretari de Salut Pública també s'ha referit a l'obligatorietat de la mascareta dins de l'aula a primària i ha desitjat que aviat es pugui fer marxa enrere amb aquesta mesura perquè els indicadors milloren. Es farà, segons ha avançat, en funció del territori i, per tant, pot ser que a les Terres de l'Ebre, on les dades són millors, deixi de ser obligatòria abans que en altres zones com Barcelona o Girona. "Ens diuen que la mascareta no és gaire pedagògica i treballem per això, però no estem bé", ha afegit.

Argimon ha admès que el sistema dels grups bombolla té fissures, com les trobades de cap de setmana entre infants de diferents escoles, però ha demanat intentar mantenir-los al màxim. Comparant la situació de Catalunya amb la de Madrid, ha defensat que si aquí ens trobéssim en la situació d'allà ell ja seria partidari de limitar la mobilitat. Ha dit que a Catalunya es diagnostiquen unes 6.000 persones a la setmana –una xifra que ha pronosticat que ara creixerà– i que, en canvi, a Madrid estan en les 18.000. Argimon ha avisat, en aquest sentit, que el que es faci a Madrid pot afectar altres territoris.

Ha defensat, també, que la reforma de l'atenció primària no ha de venir només d'incrementar medicina i infermeria, sinó d'incorporar nous rols i de deixar de fer coses que podria fer un altre. Ha assegurat que ja hi ha nous perfils, com els gestors covid, unes 800 persones que es quedaran als CAP. "La pandèmia és un tsunami que ningú no estava preparat per assumir", ha dit, però ha assegurat que s'ha demostrat que hi ha coses que pot fer l'atenció primària: "Sense ells, això no hauria sigut possible. El problema és que no està tenint descans. No ho podem refiar tot a la bata blanca".

Oci regulat

Tot i pronosticar que el número de casos anirà a l'alça les dues pròximes setmanes i avisar que el fred facilita la propagació del virus, el secretari de Salut Pública s'ha mostrat partidari d'anar obrint activitats a mesura que sigui possible. Ha assegurat que cal obrir més la cultura i que també s'ha de pensar en l'oci nocturn. "Podem estar un temps sense oci nocturn, però hi ha d'haver un cert oci regular perquè si no la gent jove s'incorporarà a l'oci no regulat", ha explicat.

Argimon ha sigut crític amb el govern espanyol pel que fa a la no concessió de permisos als pares que s'han de quedar a casa per tenir cura dels seus fills en quarantena que no són casos confirmats de covid i ha admès que ja hi ha persones que van al CAP per intentar que els facin la baixa. "No s'ha actuat de manera intel·ligent", ha dit en referència al pla estatal.