Salut no preveu "mesures excepcionals" contra el fong resistent 'Candida auris'

El departament de Salut treu ferro a la possible presència als hospitals catalans del 'Candida auris', el fong agressiu que pot provocar infeccions fatals a persones amb un estat de salut seriosament compromès. "No hi ha alerta i n o es preveuen mesures excepcionals més enllà de les que ja s'apliquen sempre", ha indicat la consellera de Salut, Alba Vergés, que aquest dimecres assistia en una comissió per a la millora de l'accessibilitat al sistema sanitari públic celebrada a l'Hospital Universitari de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat).

‘Candida auris’: el fong letal que fa perdre la son als epidemiòlegs

Aquesta nova espècie de fong, que és molt resistent als sistemes tradicionals d'higiene i desinfecció, ja s'ha detectat en set centres hospitalaris espanyols, entre els quals l'Hospital La Fe de València. Del 'Candida auris', però, també se'n coneixen casos a Valladolid i a Madrid. Una proximitat que fa que els experts no descartin la possibilitat que es produeixin brots a Catalunya.