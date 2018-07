Salvada d'un matrimoni forçat per un tallaungles

Els pares i el germà d'una noia d'origen indi s'enfronten a una petició de condemna de set anys de presó per retenció il·legal, coaccions, lesions i maltractaments. Segons la fiscalia, la van tancar i maltractar per obligar-la a acceptar un matrimoni de conveniència. La família de la noia, segons informa l'ACN, ha negat l'acusació al judici que s'ha fet avui a l'Audiència de Barcelona. Ha assegurat que ella acceptava el casament, però que tenia problemes de salut mental. Tot plegat va sortir a la llum per un tallaungles. La noia, que explica que estava tancada al pis, el va llançar per la finestra a un cotxe patrulla dels Mossos per demanar-los ajuda i va sortir demanant auxili al balcó.

Tant la noia com els pares i el germà han explicat que havien viatjat l'Índia per concertar el matrimoni i que, d'entrada, ella hi estava d'acord. Però a partir d'aquí les versions divergeixen. Ella diu que quan va tornar s'hi va repensar, i que va marxar de casa per anar al domicili d'una amiga. Els pares li van demanar que tornés i li van assegurar que no l'obligarien a casar-se, però quan va anar a parlar amb ells –el 7 de maig de l'any passat– ja no la van deixar sortir.

Segons el relat de la víctima –que com els seus familiars ha declarat amb l'ajuda d'un intèrpret–, els pares li van prendre la bossa, en què duia la documentació i més de 500 euros, i la van tancar en una habitació. Allà la mare i el germà la van pegar i el pare la va intentar asfixiar amb un coixí fins que els altres parents el van aturar. També assegura que no li van donar menjar fins al segon dia. Aquell mateix dia va poder sortir de l'habitació, va anar a una altra sala on hi havia finestra i es va esperar que passés un cotxe de la policia per llançar-los el tallaungles.

Els mossos que van rebre l'impacte del tallaungles al cotxe han declarat que van veure una noia al balcó que cridava auxili i tres persones que intentaven agafar-la. Van anar al pis, on no els van obrir fins després de trucar-hi diverses vegades, i la noia "molt angoixada i molt nerviosa" els va explicar que no la deixaven sortir de casa. Els pares i el germà han explicat al judici que la intentaven agafar perquè ella s'havia intentat llançar daltabaix.

Segons la versió de la família la noia té problemes de salut mental i s'havia intentat autolesionar altres vegades. Ella nega que pateixi cap trastorn mental i que mai s'hagi volgut fer mal a ella mateixa. L'amiga que l'havia acollida li dona suport i la fiscal ha explicat que l'informe del reconeixement mèdic que li van fer explica que tenia un discurs fluït i sense alteracions. La fiscal també ha demanat al judici que es retiri l'ordre d'allunyament de la noia que s'havia dictat contra els seus familiars perquè ella ha dit que ja no era necessària i que ara estan "bé".