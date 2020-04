EN DIRECTE: Illa anuncia que ja hi ha cinc investigacions avalades per fabricar respiradors

Salvador Illa ha anunciat aquest dimecres en la tercera compareixença a la comissió de Sanitat del Congrés que ja hi ha cinc investigacions clíniques autoritzades per fabricar respiradors mecànics. L'últim que ha homologat l'agència del medicament és el dispositiu DAR, que també es desenvolupa a Catalunya, igual que altres tres projectes.

Illa també ha posat l'accent en la capacitat diagnòstica i ha assegurat que Espanya té capacitat productiva suficient de PCR. A més, ha afirmat que s'han adquirit cinc milions més de proves ràpides que es repartiran properament a les comunitats autònomes. El ministre de Sanitat ha subratllat que tenen una fiabilitat del 100% en els casos positius, però que quan el resultat és negatiu es fa un PCR per confirmar el diagnòstic. Així, ha afirmat que aquests tests ràpids són un "complement" per als PCR, més eficaços, i es dirigirà especialment "als col·lectius vulnerables i a les residències de gent gran". Illa ha explicat que contribuirà a conèixer l'estat epidemiològic de la població i fer cribatge, juntament amb l'enquesta de seroprevalència que s'està treballant. "Es realitzarà una enquesta a 62.400 persones amb l'objectiu d'aconseguir dades representatives a nivell estatal, autonòmic i provincial", ha anotat.

82.000 professionals sanitaris

El ministre de Sanitat també ha informat que prop de 82.000 professionals sanitaris, la majoria residents en formació o jubilats, podran ser contractats per part de les comunitats autònomes. Aquesta xifra inclou metges i també persones que hagin finalitzat els seus estudis en Tècnic de Cures Auxiliars d'Infermeria, que serien 17.560. En aquest còmput de sanitaris també s'hi compten metges forenses adscrits a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

A l'inici de la seva intervenció, Illa ha assegurat que "no hi ha dades bones mentre hi hagi morts", però ha celebrat que amb el pas de les setmanes l'increment de contagis i víctimes mortals vagi disminuint poc a poc. El percentatge d'augment de nous casos és ara del 4% i de morts del 6%, ha informat Illa, alhora que ha destacat que ja s'hagin curat més de 48.000 persones. "Hem d'aconseguir que el nombre d'altes superi el de malalts", s'ha posat com a objectiu el ministre, que ha afirmat que s'ha confirmat la fase d'estabilització i alentiment de la corba.