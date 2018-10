Un nadó mort i quasi 500 persones rescatades en aigües de l'Estret

Salvament Marítim ha aclarit aquest diumenge que a la pastera que va auxiliar ahir al mar d'Alborán hi va trobar el cadàver d'un nadó -en un inici va informar de dos per error- i que hi viatjaven 55 persones adultes més, totes d'origen subsaharià. Aquests se sumen als 439 immigrants més rescatats en diferents intervencions en aigües de l'Estret aquest dissabte, que suposen prop de 500 rescats en total.

Inicialment, Salvament Marítim va informar que havia rescatat 53 persones amb vida i el cadàver de dos nens, però un portaveu de Salvament Marítim ha informat a Efe que en el recompte final, després d'arribar al port d'Almeria, la tripulació de l'embarcació Salvamar Spica va poder constatar que només hi havia un cos.

En total, de les 492 vides que s'han salvat en nou pasteres rescatades des de la mitjanit de dissabte, tres eren bebès. En el cas de la que es va detectar un nadó mort, hi viatjaven també tres menors d'edat. La resta dels ocupants eren 40 homes i 10 dones.