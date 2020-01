La Moncloa recorrerà les mesures de la triple dreta a Múrcia contra l'educació en igualtat

El govern de Pedro Sánchez intentarà frenar "per la via judicial i administrativa" les mesures de la ultradreta de Vox contra l'educació en igualtat a les comunitats autònomes on és clau de govern. La Moncloa considera que la mesura coneguda com a "pin parental", que ha entrat en els nous pressupostos de la Regió de Múrcia per imposició de Vox, viola la igualtat recollida a la Constitució.

El pin parental és una mesura que permetria que els directors dels centres educatius informin les famílies abans de fer qualsevol matèria, xerrada, taller o activitat "que afecti qüestions morals socialment controvertides o sobre la sexualitat, que puguin resultar intrusius per a la consciència i la intimitat" dels nens, segons recull el programa de Vox. Per al partit d'Abascal, que nega la violència masclista, allà on s'educa en el coneixement i el respecte a les diferents identitats de gènere s'està "adoctrinant" sota la "ideologia de gènere" i consideren important que els pares que defensen uns altres valors evitin aquest tipus de lliçons.

La portaveu del govern, María Jesús Montero, ha defensat el recurs perquè des del govern consideren que la mesura va "en contra de la llei d'educació, de la llei contra la violència de gènere i dels tractats internacionals". L'article 14 de la Constitució proclama el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe, mentre que el 9.2 consagra l'"obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives". Excloure, així doncs, alguns nens de les xerrades i tallers que promouen aquest respecte aniria en contra de la Constitució. L'executiu enviarà primer un requeriment al govern murcià, liderat pel popular Fernando López-Miras i, si aquest no respon, la Moncloa portarà el cas als tribunals.

Vox estira la corda

Malgrat els intents del PP i sobretot de Cs d'excloure aquesta mesura, Vox va aconseguir dijous a la nit mantenir-la en l'acord per als pressupostos del 2020 de la Regió de Múrcia. Va passar exactament el mateix al mes de desembre a Andalusia, on també van ser claus per formar govern i ho són igualment per sumar majories parlamentàries. Llavors, però, el govern en funcions no va reaccionar. A Madrid, on funciona una aritmètica similar de la triple dreta, el partit ultra ja ha avisat que també demanarà aquest pin parental per aprovar pressupostos. Caldrà veure si els recursos del govern estatal aconsegueixen frenar-ho.

Plataformes de professors han denunciat la mesura com una "ingerència" a la seva feina i 40 associacions de col·lectius socials i minories LGTBI de Múrcia han recollit firmes perquè es freni la mesura. El portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, els ha desafiat afirmant que "els pares saben molt millor que els professors el que convé als seus fills". La ministra d'Igualtat, Irene Montero, present també en la compareixença d'aquest divendres, ha defensat: "L'educació en valors és un dels pilars de la nostra democràcia".