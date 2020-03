Sánchez congela el pagament de la hipoteca als aturats a causa del coronavirus

Oxigen per a les famílies econòmicament més vulnerables en la seva despesa més gran: la de l’habitatge. El govern espanyol ha anunciat aquest dimarts una moratòria del pagament de les hipoteques per a aquelles persones que han perdut la feina arran de la crisi sanitària desencadenada pel coronavirus. "En aquesta crisi ningú serà desnonat per no poder pagar la quota", ha dit Sánchez.

A més, l'executiu espanyol també preveu una moratòria per a les factures de subministraments bàsics de la llar (aigua, gas o electricitat), que impedirà que les companyies els tallin. Aquesta mesura s'aplicarà, això sí, només a aquelles famílies que puguin evidenciar que el confinament pel coronavirus les ha posat en una situació econòmica límit.

Aquestes mesures, segons ha pogut confirmar Europa Press, han estat proposades per Unides Podem, que, al seu torn, ha rebut la pressió dels moviments i agents socials (sindicats de llogaters i de treballadors i entitats del Tercer Sector), que des de la setmana passada demanen que s'implanti un pla de xoc social que inclogui mesures econòmiques amb el màxim abast possible.

El fet que aquestes mesures estiguin sobre la taula, però, ha fet que la reunió d'aquest dimarts, que ha començat a les 10.30 del matí, fos "llarga i densa". A la trobada, a més, s'han aprovat moltes altres mesures laborals i econòmiques.

La incògnita: què passa amb els lloguers?

"Està molt bé la moratòria a les hipoteques per a gent vulnerable, però ¿què passa amb els que estem de lloguer i també ens acomiaden o tenim menys ingressos?" Aquesta és una de les reaccions que més ressò han tingut a les xarxes socials –i a les converses familiars– després del nou paquet de mesures que va anunciar Pedro Sánchez. A les mesures, el govern espanyol no diu res de les famílies que viuen de lloguer, un fet que sorprèn tenint en compte que a Catalunya, per exemple, més del 60% dels desnonaments ja són per impagament del lloguer.

Els moviments socials en lluita per un habitatge digne, els sindicats, les entitats i fins i tot l’alcaldessa Colau lamenten el silenci administratiu sobre la situació dels inquilins que viuen de lloguer. Els col·lectius socials ja fa setmanes que adverteixen que la crisi sanitària, i de rebot econòmica, pot derivar en una "allau d’impagaments" i reclamen que la moratòria es faci extensiva també als lloguers. El motiu? Les seves previsions indiquen que aquest mateix mes d’abril la situació es pot complicar i molt.

"Estem rebent correus de moltes persones que no saben com s’ho faran per pagar el lloguer i els subministraments ja a l’abril –avança el portaveu del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera–. Són consultes que ens fan autònoms, treballadors precaris que tenen feines puntuals i per als quals l’atur no és una opció, però també ens contacten petits empresaris: comerciants que han deixat d’ingressar, que han de pagar sous i que no els arriba per a tot". Tots els dubtes són de persones que viuen o paguen un local de lloguer. Aquest sindicat i altres entitats socials d’arreu de Catalunya –des de sindicats de treballadors fins a entitats del tercer sector social– han fet pinya els últims dies per exigir un pla de xoc social integral, ja que asseguren que el paquet de mesures d’ahir es queda curt.

"Impagaments en cadena"

"Els governs han d’entendre que la cadena d’impagaments es produirà segur. Ara toca decidir si volen que aquesta allau d’impagaments del lloguer es faci de manera caòtica i amb molt de patiment social o si, per contra, prefereixen fer-la de manera ordenada, amb mesures que anticipin i evitin aquest caos", com ha passat en el cas de les hipoteques, assenyala Palomera a l’ARA. La mesura tampoc seria nova perquè altres països, com Itàlia o França, ja la tenen o l’estudien.

L’advocat expert en dret immobiliari Alejandro Fuentes-Lojo adverteix que, a falta de conèixer la lletra petita, si el reial decret no inclou cap apunt sobre els lloguers, legalment els inquilins no poden deixar de pagar. "Al·legar com a motiu l’estat d’alarma o força major no val en el cas d’un particular perquè ell està podent fer ús igualment de l’habitatge", apunta. Així, l’única manera de protegir les famílies vulnerables que viuen de lloguer i han patit una davallada d’ingressos seria incloure’ls dins del reial decret.

I les botigues de lloguer?

En el cas que un botiguer tingui el seu negoci en un local llogat, la cosa canvia. "En aquests casos, el jutge sí que podria atemperar la sentència i entendre que l’inquilí d’una botiga, un petit comerciant, pot deixar de pagar perquè per qüestió de força major imprevista no pot explotar el local que està pagant, perquè la crisi del coronavirus l’obliga a tancar", detalla Fuentes-Lojo. En aquest sentit, aquest advocat llança un avís: "Tindrem un problema gros, perquè, amb la llei a la mà, els botiguers sí que poden deixar de pagar i tenir opcions favorables en un judici".