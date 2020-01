Sancionen l'exdirector del Meteocat Oriol Puig per ser l'"impulsor" d'un càrtel que es repartia els concursos públics

L’anterior director del Servei Meteorològic de Catalunya, Oriol Puig, va ser "facilitador" necessari i "impulsor" d’un "càrtel" de dues empreses que es van repartir diversos concursos públics del mateix Meteocat. L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va acabar al desembre una investigació oberta des de fa any i mig que demostra el “paper directe i actiu” del polític –lligat a una família important dins l’antiga CiU– per repartir el mercat entre les companyies MCV i Adasa.

Les infraccions es van repetir durant tota l'etapa de Puig al capdavant del Meteocat, és a dir, des de "l'any 2011 fins al novembre del 2018", quan va ser rellevat del càrrec després d'una investigació de l'ARA que va posar de manifest les seves irregularitats al capdavant d'aquest organisme.

La multa a Puig és de 7.800 euros i les dues companyies han estat sancionades amb 764.506 euros en el cas d'Adasa i 154.199 en el cas de MCV. Es tracta, tal com fixa la llei, d'un 10% dels seus ingressos anuals. A més, les dues companyies han estat sancionades amb 18 mesos sense poder optar a les licitacions públiques del Meteocat en tot el que fa referència a la instal·lació de radars i estacions meteorològiques, manteniment i subministrament de peces i recanvis per als radars i estacions meteorològiques instal·lades a Catalunya. Dos directius d'aquestes empreses també han sigut sancionats amb 5.000 i 7.000 euros respectivament.

Del Meteocat al Departament

Fonts de la investigació han explicat a l'ARA que hi ha proves molt evidents del repartiment que es feien dels concursos públics entre totes les parts, material en què Puig i els altres dos directius especificaven a qui li tocava cada licitació. L'ACCO va fer inspeccions tant al Meteocat com a la seu de les dues empreses, i va intervenir servidors i material informàtic que ha servit per comprovar les infraccions.

Després d'informar les parts divendres, l'ACCO ha reenviat tot el material de la investigació a l'Oficina Antifrau, que ja tenia una carpeta oberta sobre els contractes signats amb aquestes dues companyies. Ara és Hisenda qui ha d'executar el cobrament de les infraccions, i el Meteocat pot demanar danys i perjudicis per les actuacions tant del seu antic director com de les dues empreses.

El setembre del 2018 l'ARA va explicar que Puig havia tirat endavant processos en què només apareixia la seva firma, contravenint el procediment intern. Es tractava d’informes, plecs de prescripcions i justificacions de despesa en què no hi havia les firmes dels tècnics perquè consideraven que els preus pagats pel Meteocat estaven inflats o es fixaven condicions per afavorir determinades empreses. A més a més, hi havia informes tècnics sobre projectes que, en lloc de fer-se des del mateix organisme públic, els feia Danilo Ivovich, un empresari del sector i col·laborador estret de Puig. Projectes que després s'havien acabat adjudicant a empreses del mateix empresari.

Dos mesos després d'aquestes informacions, i ja amb el procediment de l'ACCO obert, Puig va ser reubicat dins del Departament de Territori i Sostenibilitat.