Sanitat revisa el nombre de morts totals a Espanya i ara en confirma gairebé 2.000 menys que ahir

El ministeri de Sanitat està revisant la sèrie de defuncions i contagis registrats des de l'inici de la pandèmia i aquest dilluns ha notificat gairebé 2.000 morts menys que els que s'havien comptabilitzat fins ara. En total, segons les xifres facilitades pel ministeri aquest dilluns, a tot l'Estat han mort 26.834 persones per coronavirus. Sanitat ha explicat que estan fent una "validació individualitzada dels casos", cosa que pot comportar "discrepàncies" amb els còmputs dels últims dies. Això què vol dir? Doncs que a partir d'aquest dilluns el ministeri ha incorporat nous indicadors per fer un seguiment més ajustat al dia a dia que fins ara.

El canvi en el recompte és que actualment s'estan corregint les sèries a través de les verificacions que estan fent les comunitats autònomes, fet que porta, per exemple, a "eliminar duplicitats", ha explicat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. Això implica que, per exemple, s'eliminen els casos que fins ara s'havien comptabilitzat com a víctimes de coronavirus tot i que no tenien una prova diagnòstica confirmada, sinó que es tractava de casos sospitosos, és a dir, de pacients que havien mort amb quadres simptomàtics compatibles amb el covid-19. Fins ara, algunes comunitats els enviaven al ministeri, tot i que Sanitat havia demanat no comptar-los.

Aquesta variació s'ha traduït, en algunes comunitats autònomes, en una reducció del total de morts. És el cas de Madrid, Castella i Lleó, València, Galícia, Múrcia, Navarra i el País Basc. Però també Catalunya. En el cas català, la xifra ha passat de 6.701 (la dada facilitada aquest diumenge) a 5.575 morts, que són els notificats aquest dilluns (una diferència de 1.126 decessos menys). De tota manera, fonts del departament de Salut diuen que la xifra del ministeri no és la que els han facilitat ells i asseguren que han enviat les 6.748 defuncions acumulades comptabilitzades per Salut Pública. Simón ha admès que Catalunya ha sigut l'última comunitat a notificar les dades amb el nou sistema que ha instaurat el ministeri i que encara han d'acabar de "verificar" algunes dades.

Un altre canvi en el còmput de defuncions és que, a partir d'ara, el ministeri demana les dades de les persones que han perdut la vida en els últims set dies. Fins ara les dades que es publicaven eren les notificades de les últimes 24 hores, però no garantien que aquelles persones haguessin mort en aquelles últimes 24 hores, sinó que la seva mort s'havia notificat en aquest interval. Algunes defuncions, en realitat, s'havien produït dies abans, però la informació no havia arribat. Aquest dilluns, però, segons ha explicat Fernando Simón, la xifra que han donat de defuncions ja correspon a les persones que han mort en els últims 7 dies (és a dir, ja es comptabilitzen per data de defunció i no de notificació), tot i que continuem sense saber quantes han mort realment en les últimes 24 hores. Sigui com sigui, aquesta xifra avui és de 50 persones, és a dir, que en els últimes 7 dies, hi ha hagut 50 defuncions per covid-19.

Nous indicadors per avaluar els contagis

El nombre de contagis també tindrà un recompte més específic a partir d'ara, similar al de les defuncions. Fins la setmana passada, els casos positius que feia públics el ministeri diàriament es basaven en les noves notificacions que rebia cada dia. Però això no volia dir que fossin casos que s'haguessin diagnosticat en les últimes 24 hores, sinó que podien ser antics. Avui, els 132 positius que ha notificat el ministeri ja són diagnòstics reals de les últimes 24 hores. "És una situació molt més real i que demostra una evolució de l'epidèmia més favorable", ha dit Simón. Els casos positius a tot l'Estat ja arriben a 235.400.

A més, Sanitat també incorpora quatre indicadors més: els positius diagnosticats els últims 7 i 14 dies i també els casos que han pogut diagnosticar amb la data d'inici de símptomes els últims 7 i 14 dies. Aquests últims indicadors –sobretot els detectats amb símptomes els últims 7 dies– permeten acostar-nos, segons Simón, a la data d'infecció. Segons les xifres d'avui, a tot l'Estat s'han diagnosticat 3.121 persones amb coronavirus en els últims 7 dies. D'aquests, 243 havien iniciat símptomes fa una setmana. Això comporta que la incidència acumulada a tot l'Estat sigui de 52 casos per cada 100.000 habitants.

"Hi ha una diferència molt clara entre la data de diagnòstic i la data d'inici de símptomes", ha subratllat Simón, que considera que, sabent la data d'inici de la simptomatologia, aporta una "evolució molt més real de l'epidèmia". De fet, Simón ha explicat que han millorat els tempos a l'hora de diagnosticar els pacients de covid-19. Si fins ara entre que es detectaven i es diagnosticaven passaven entre 7 i 30 o 40 dies, ara la mitjana ha passat a ser de tres dies. "Això ens permet identificar millor i més ràpid les situacions de risc i actuar de manera més localitzada", ha assegurat Simón, que creu que si el sistema funciona bé podran arribar a tenir la informació per municipis.

De moment les dades es desglossen per comunitats autònomes. Catalunya, però, encara no ha facilitat aquestes xifres. Les úniques dades que apareixen en el recompte del ministeri són 89 positius que s'han registrat en les últimes hores al territori català, segons les dades facilitades per Salut Pública. De fet, és la comunitat que ha notificat més positius de tot l'Estat, només seguida pels 18 casos nous de Madrid.

Pel que fa als sanitaris contagiats, el responsable tècnic del ministeri ha notificat 345 nous professionals positius, tot i que la xifra es redueix si parlem dels que han estat diagnosticats en els últims 7 dies, que són 124, dels quals 15 van iniciar símptomes fa una setmana.