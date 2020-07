El Govern amplia les restriccions a Sant Feliu de Llobregat, Figueres i Vilafant

El Govern ha aprovat ampliar les restriccions per frenar els contagis de covid-19 a Sant Feliu de Llobregat, Figueres i Vilafant. El comitè tècnic del Procicat ha pres aquesta decisió, que ara haurà de ratificar un jutge, per limitar la mobilitat als tres municipis. Les mesures que es volen aplicar són les mateixes que van entrar en vigor aquest dissabte a Barcelona, 12 altres ciutats de l'àrea metropolitana i a alguns municipis del Segrià i la Noguera. Per tant, es recomana no sortir de casa si no és imprescindible, es prohibeixen les trobades de més de 10 persones, es limita l'aforament de bars i restaurants al 50%, s'han de tancar els teatres, cinemes, locals d'oci nocturn i gimnasos, es prohibeixen les visites a les residències de gent gran i es recomana que els centres comercials controlin l'accés.