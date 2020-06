Trobades privades de màxim 20 persones per Sant Joan si s'està a la fase 3

Si els contagis del coronavirus es mantenen sota control, la previsió de la Generalitat és que tot Catalunya estigui a la fase 3 per la revetlla de Sant Joan. Per això, Protecció Civil ha anunciat quines són les activitats que es poden fer aquella nit si es compleix el pla de desescalada. Seguint les mesures fixades pel govern espanyol pel covid-19, si s'està a la fase 3 per Sant Joan es podran fer trobades privades de màxim 20 persones. Fora de l'àmbit privat, es contemplen activitats organitzades on l'aforament pot arribar a 80 persones en espais tancats i a 800 persones a l'aire lliure que han d'estar assegudes. En tots els casos s'ha de mantenir la distància de dos metres entre persones, portar mascareta i netejar-se les mans.

El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha deixat clar que "no estaran permeses les celebracions massives habituals de la nit de Sant Joan" ni les aglomeracions. En les trobades privades de 20 persones, Delgado ha demanat evitar compartir objectes personals i ha explicat que "no es poden agrupar grups socials i que al final siguin un centenar". Pel que fa a les trobades de 80 i 800 persones, ha insistit que han de ser activitats organitzades, en què "hi hagi uns responsables". Delgado ha precisat que les activitats a l'aire lliure, amb un aforament de fins a 800 persones, poden ser a un carrer, a la platja o a una pista esportiva. Segons Protecció Civil, poden estar organitzades per un ajuntament o una entitat i es poden celebrar sempre que es compleixin les normes de seguretat.

"L'àmbit que més ens preocupa són les platges", ha reconegut Delgado, que ha apel·lat a la població "a vetllar perquè no s'hi generin aglomeracions". Així, en el cas de la platja, ha apostat per aplicar el mateix control de l'aforament que es preveu per al bany durant la temporada d'aquest estiu. "Hi haurà en control en funció dels recursos de cada ajuntament", ha pronosticat Delgado, que ha fet una crida a la responsabilitat perquè Sant Joan "no sigui la nit en què es produeix un rebrot" ni afavoreixi el contagi de coronavirus. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha defensat "l'autonomia local" perquè cada consistori pugui adaptar-se "a la seva realitat".

Perill en el gel i les mascaretes

Delgado també ha recordat que, a part de les mesures pel covid-19, per Sant Joan es mantenen les mesures de seguretat tant en l'ús de la pirotècnica com en les fogueres i de prevenció en incendis, com no llançar coets a menys de 500 metres de la zona forestal. En aquest àmbit, ha alertat de dos perills vinculats amb el gel hidroalcohòlic i les mascaretes. "No podem portar el gel a sobre quan encenem la metxa dels petards", ha avisat Delgado. També ha demanat vigilar amb la distància si es porten mascaretes, perquè si hi cau una guspira "pot cremar-se o fer-hi un forat".

Buch ha recordat que la revetlla de Sant Joan és una de les dues nits, l'altra és Cap d'Any, amb més emergències a Catalunya. "Hi ha una sèrie de riscos associats als quals hem de sumar-hi els del coronavirus", ha apuntat el conseller d'Interior, que ha assegurat que aquesta revetlla "no podrà ser com la de cada any" i ha confiat "que sigui l'última que s'hagi de celebrar compartint la lluita amb el covid-19". Buch ha demanat "no abaixar la guàrdia" i ha explicat que aquella nit hi haurà un dispositiu de seguretat i emergències amb els Mossos d'Esquadra i els Bombers que encara s'ha de concretar.

Per acabar, la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha reiterat que "no s'està en una situació de normalitat", de manera que "cal gaudir de la festa amb seny i cura". "Serà una celebració diferent, de retrobada amb les persones i els amics pròximes que hem trobat a faltar de la forma que cadascú se senti capaç", ha conclòs Ferrer.