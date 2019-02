Se suicida l'activista que va denunciar casos d'abús sexual d'un famós mèdium al Brasil

L'activista brasilera de drets humans Sabrina Bittencourt, que va denunciar el mèdium i líder religiós, conegut com a Joao de Deus, per abusar de centenars de dones i tràfic de nadons, ha mort al seu domicili de Barcelona, ha informat aquest diumenge l'ONG Víctimes Unides en un comunicat.

En la nota, divulgada aquest diumenge al Brasil, l'ONG, que es dedica a oferir suport a les víctimes d'agressions sexuals, ha afirmat que Bittencourt s'ha suïcidat aquest dissabte a la nit a Barcelona (Espanya), on vivia, i ha deixat "una carta de comiat relatant les raons" que l'han portat "a prendre's la vida".

Bittencourt, de 38 anys, va ser una de les principals responsables de compilar i lliurar a les autoritats del Brasil les primeres denúncies contra el mèdium Joao de Deus, avui empresonat per presumptament haver abusat sexualment de centenars de dones.

També l'activista, que era membre de Partners of the Americas i d'altres organismes humanitaris, va denunciar fa unes quantes setmanes que el líder religiós mantenia una xarxa de tràfic internacional de nadons, presumptament operativa des de fa uns vint anys i que venia els nens als Estats Units, Europa i Austràlia.

Dissabte a la nit, Bittencourt va publicar un missatge en el seu compte de Facebook, que després va ser esborrat, en què va afirmar que "totes les proves" i "evidències" estan "lliurades o arribaran a les mans correctes".

"Marielle m'uneixo a tu. Jo vaig fer el que vaig poder, fins on vaig poder. El meu amor serà etern a tots vosaltres. Perdoneu per no aguantar, els meus fills", ha escrit l'activista, en al·lusió a la regidora Marielle Franco, assassinada a trets l'any passat a Rio de Janeiro.

"Torno al buit i deixo la meva essència en PAU. Als meus amics, estimades i amants, ens trobarem un dia! Sentiu el meu amor incondicional a través del temps i de l'espai. SÍ i FI", així ha conclòs Bittencourt el seu missatge.

També a través de Facebook, un dels tres fills de l'activista, Grabriel Baum, ha afirmat que la seva mare "havia passat tot l'any" preparant-se" i havia fet "més de 300 vídeos amb totes les instruccions".

"Ho ha deixat tot amb proves, organitzat, hi ha un paquet de cartes. Ella no volia que fos morta ni per les bandes ni pel càncer", ha apuntat Baum.

"La meva mare ho ha fet per evitar que ens matessin", ha completat.

"La lluita de Sabrina mai serà oblidada i seguirem, amb la mateixa urpa, defensant les minories, principalment les dones que són víctimes diàries del masclisme", han expressat la presidenta de l'ONG, Maria do Carmo Santos, i la seva fundadora, Vana Lopes, a la nota.

Bittencourt va patir diverses agressions sexuals per part d'integrants de l'església que freqüentava, el que la va motivar a dedicar la seva vida al suport de víctimes d'abús i a desemmascarar líders religiosos, segons que va explicar la pròpia activista en un article publicat en una revista brasilera.

També va ser la responsable de compilar i encaminar les autoritats del seu país els primers relats de dones que presumptament van ser abusades pel mèdium Joao de Deus.

El mèdium i líder religiós, de 76 anys i el veritable nom del qual és Joao Teixeira de Fària, va guanyar fama al Brasil i al món gràcies a les seves suposades dots curatives, els seus "miracles" i les seves "cirurgies psíquiques".

Al desembre, arran d'una primera dotzena de denúncies, les autoritats van recollir testimonis d'unes 550 dones brasileres i d'altres països que van dir haver estat violades o assetjades pel mèdium, qui està en presó preventiva.

Dissabte passat, un dels fills del mèdium, Sandro Teixeira Oliveira, va ser detingut per la Policia acusat de "coacció de testimonis" en el curs de les investigacions contra el seu pare.