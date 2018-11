El descarrilament d'aquest dimarts a Vacarisses, que va acabar amb un mort i desenes de ferits, obliga a habilitar un servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa per als trens de la R4 (Manresa - Sant Vicenç de Calders per Vilafranca del Penedès) i la R12 (Barcelona-Lleida per Manresa). La solució està previst que s'allargui durant dies mentre no es reparin totes les instal·lacions que han quedat malmeses. A hores d'ara no hi ha previsió de normalització del trànsit ferroviari en aquestes dues línies, i s'espera a l'evolució dels treballs tècnics.

Renfe informa que s'ha establert un dispositiu especial entre Terrassa i Manresa amb 15 autobusos i 20 persones d'informació i atenció al client distribuïdes a les estacions afectades. El que es fa ara és retirar el tren afectat i aproximadament 450 metres cúbics de materials caiguts a la via per poder procedir, després, a la reparació dels danys.

Servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa per als trens de la R4 i la R12

S'han mobilitzat un tren taller, maquinària específica de via i electrificació, a més d'excavadores, retroexcavadores, dúmpers i maquinària lleugera. L'equip humà d'Adif està format per una vintena de tècnics especialitzats per torn que treballen les 24 hores del dia, a més d'efectius de circulació i seguretat. Renfe, al seu torn, ha desplaçat un total de 25 tècnics per treballar en el desballestament i encarrilament del tren. Les feines no seran ràpides, asseguren, a causa de la intensitat dels danys i de les característiques del terreny, que es troba entre parets de terra que estaven reforçades amb malla metàl·lica.

D'altra banda, Adif ha obert una investigació per determinar les causes exactes que han provocat l'esllavissada en aquest punt, on s'havien fet obres "importants" de tractament i consolidació durant l'any 2017, segons s'indica des de la companyia. Aquestes tasques van consistir a desbrossar, netejar i consolidar materials, col·locar barreres estàtiques i dinàmiques i de malla protectora i fer canalitzacions, entre d'altres. També se subratlla que tècnics de l'empresa van avaluar la zona ahir al migdia "sense detectar anomalies".