Barcelona busca un soci privat per construir habitatge assequible

Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona ultimen la incorporació d'un soci privat a l'operador metropolità d'habitatge públic de lloguer, Habitatge Metròpolis Barcelona. La comissió de drets socials havia de debatre avui el plec de condicions per elegir l'empresa que entrarà a formar part de la societat, però els grups de l'oposició han preferit fer una reserva de vot i ajornar el debat fins al pròxim ple, previst per al 21 de desembre. El gerent d'Habitatge del consistori, Javier Burón, sí que ha avançat que han detectat interès dels privats per sumar-se al projecte i que fins a set empreses van respondre al qüestionari en la consulta de mercat que van fer a l'estiu.

El soci privat haurà de fer una aportació inicial de capital de 12 milions d'euros, que és la mateixa que han fet entre el consistori i l'Àrea Metropolitana, que hi han aportat sis milions cadascun. El regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner, ha recordat, al seu torn, que la creació d'aquest operador és una de les mesures incloses en el pla per al dret a l'habitatge 2016-2025, que també inclou altres iniciatives, com la de reservar el 30% de les noves promocions a habitatge social, i ha confiat que els partits donin llum verda a la tramitació.

"Aquestes associacions són comunes en altres països del nord i el centre d'Europa, com ara Àustria o el Regne Unit", ha explicat Montaner. L'operador tindrà l'objectiu de construir fins a 4.500 habitatges protegits de lloguer a preus d'habitatge social, amb una part d'habitatge concertat, que té un preu una mica més elevat. "Busquem un soci privat que tingui la capacitat econòmica per fer una aportació important", ha afirmat el gerent. El consistori confia a poder fer pública la licitació abans que s'acabi l'any i adjudicar el projecte al març. Els primers habitatges estarien disponibles el 2021.

La mesura s'haurà d'aprovar, també, al ple de l'AMB, on està previst que es discuteixi el 18 de desembre.