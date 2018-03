Set mesos d’espera per atendre les al·lèrgies

L’atenció de les malalties relacionades amb els processos al·lèrgics és “preocupant”. L’avís el va fer ahir la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC), que va fer una crida a les institucions i va assegurar que hi ha una “falta” d’equitat territorial, perquè algunes comarques, com l’Alt Penedès, el Berguedà i Osona, o la demarcació de Girona, tenen una atenció especialitzada en al·lèrgia “nul·la”. Catalunya era la segona comunitat autònoma amb la mitjana de dies de llista d’espera més elevada (un total de 98) per darrere de les Illes Canàries (141 dies), segons les dades de l’informe Al·lergològica 2015. Però els nivells han empitjorat els últims quatre anys, i actualment la mitjana d’espera dels pacients pendents de primera visita a consultes especialitzades d’al·lergologia és de 215 dies (7 mesos), amb un total de 9.555 pacients en llista d’espera a Catalunya.

“La falta de la figura de l’al·lergòleg i del conseqüent abordatge integral del pacient al·lèrgic poden tenir una repercussió directa en el seu correcte diagnòstic i en el seu tractament”, va explicar la doctora especialista en al·lergologia Teresa Garriga. Les malalties al·lèrgiques generen un fort impacte en la demanda sanitària, en forma de visites a urgències o hospitalitzacions, sobretot si el pacient no és diagnosticat ni tractat de manera adequada, amb els costos que això comporta. Una problemàtica que, segons la XAC, fa que sigui “imprescindible” la figura de l’al·lergòleg.

Nivells per sobre de la mitjana

De fet, tot i la tornada a l’hivern d’aquests dies, això no evitarà que la primavera -que va arrencar ahir- sigui complicada per als al·lèrgics al pol·len. És el pronòstic que ha fet la XAC, vinculada a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), que preveu nivells alts de pol·len per damunt de la mitjana de cara a les pròximes setmanes, però sense arribar als extrems assolits l’any passat, quan la situació va ser molt complicada. Les males previsions i el fet que cada any hi hagi més persones afectades per patologies al·lèrgiques fan pensar en una situació que es pot veure agreujada per la falta de places d’al·lergòlegs que hi ha actualment en el sistema sanitari català, com va denunciar ahir l’entitat.

La pluja, la neu, el fred i el vent d’aquest llarg hivern faran que les pol·linitzacions comencin més tard, però la XAC preveu que quan les temperatures es normalitzin les plantes arrenquin amb força aquest procés. A més, el fet que els boscos i jardins de tot el país hagin rebut tanta aigua i la previsió que la primavera sigui plujosa fan pensar que les plantes tindran combustible durant setmanes per desprendre força pol·len. “Com que la primavera serà relativament complicada, és important que la gent es diagnostiqui i iniciï el tractament com més aviat millor”, afirma la responsable de la XAC, Jordina Belmonte, que avisa que no vol “espantar més del compte” però que el pol·len arribarà “amb caràcter” d’aquí uns dies. Es preveu que les persones que més patiran al llarg de les pròximes setmanes seran les al·lèrgiques al pol·len del plàtan d’ombra, les gramínies, la parietària, l’olivera o els blets.

Més al·lèrgics

El cas és que les malalties al·lèrgiques han augmentat notablement en els últims anys i, segons les dades de l’Enquesta de Salut a Catalunya del 2015, les al·lèrgies cròniques repercuteixen en el 14,7% dels adults i el 10,4% dels nens, mentre que la franja d’edat més afectada és la compresa entre els 15 i els 44 anys. En total a Catalunya un milió i mig de persones pateixen alguna patologia al·lèrgica respiratòria i, en quatre de cada deu casos, està provocada per un pol·len, molts dels quals originats per la contaminació de l’entorn.

Aquestes patologies afecten un 25% de la població dels països desenvolupats, i la previsió és que de cara al 2050 ja afectin la meitat de la població, sobretot per l’efecte del canvi climàtic. La XAC va demanar als ajuntaments que evitin plantar a la via pública algunes espècies ornamentals que són causants directes de moltes al·lèrgies, com el plàtan d’ombra o les gramínies.