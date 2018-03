Set de cada deu mestres creuen que el sistema educatiu no ha empitjorat en els últims tres anys tot i les retallades

Set de cada deu mestres a Catalunya creuen que el sistema educatiu no ha empitjorat en els últims tres anys, malgrat les restriccions pressupostàries i les retallades en el sector. Així ho revela la primera enquesta de l''Edubaròmetre' de la Fundació Jaume Bofill, que sosté que el 33,5% dels docents creuen que el sistema ha millorat, el 36% consideren que està igual i el 30,5% pensen que ha empitjorat. L'enquesta ha tingut en compte l'opinió de més de 3.000 professors de totes les etapes obligatòries i segons el director de la Fundació, Ismael Palacín, s'ha fet perquè les dades i indicadors d'altres estudis "eren miops" en alguns aspectes, ja que no incloïen l'opinió dels mestres.

"El primer que ens ha sobtat és que malgrat les retallades que ha patit l'educació en els últims anys, els docents valoren bastant positivament el sistema educatiu de Catalunya i encara millor les seves escoles", ha explicat la directora de l'àrea de recerca de l'entitat, Mònica Nadal. Segons els autors de l'estudi, les dades són "coherents" amb altres treballs publicats i s'expliquen, han dit, per dos factors. El primer és que han millorat les taxes de graduació, d'abandonament escolar prematur i de competències bàsiques, i el segon, i més important per als autors, és "la resiliència dels docents". "S'han bolcat amb molta professionalitat perquè les condicions de treball no revertissin en la qualitat de la docència", ha dit Nadal.

De fet, tot i que els últims anys han estat "molt durs" per les retallades i la complicada situació del sector, l'enquesta reflecteix que els mestres valoren positivament el sistema educatiu català, amb un 5,8 sobre 10, i encara tenen més confiança en la seva escola, un 6,7 sobre 10. En total, els docents puntuen amb un 6,2 l'educació a Catalunya. Segons els resultats, més de la meitat dels professionals de l'educació han detectat que l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials és l'àmbit que s'ha vist més afectat per les retallades.

Predisposats a innovar

L'estudi de la Fundació Bofill revela també una dada important de cara al futur del sistema educatiu català: el 64% dels mestres volen que als seus centres s'implantin iniciatives innovadores. De fet, un 43% dels centres ja estan immersos en processos de canvi i innovació, encara que els docents lamenten que la principal dificultat és aplicar aquestes polítiques a tota l'escola. Segons l'enquesta, només un 3% dels mestres admeten que el seu centre no es plantejar innovar.

Aquestes iniciatives innovadores són més grans en les primeres etapes escolars, mentre que com més es puja en el nivell educatiu, menor és la dinàmica de canvi i innovació, segons l'enquesta.