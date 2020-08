Simón alerta que "les coses no van bé" i torna a adreçar-se als joves

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha admès aquest dijous en roda de premsa que "les coses no van bé", malgrat la caiguda d'hospitalitzacions (un 4% dels contagiats) i de la letalitat a un 0,4% en relació a la primera fase de la pandèmia. "El 4% de 1.000 casos són 40, però el 4% de 100.000 són 4.000", ha dit Simón, que ha alertat que "si segueix havent-hi transmissió, augmentaran també els hospitalitzats i les morts". S'ha adreçat als joves perquè "al final, sempre generen algun cas a la família amb persones grans o vulnerables".

Avui el ministeri de Sanitat ha comunicat 7.039 nous positius, dels quals 3.349 són contagis notificats les últimes 24 hores. D'aquesta manera, el nombre de nous contagis supera els 3.000 per segon dia consecutiu (ahir van ser 3.715). Amb les xifres actualitzades, el nombre total de contagiats és de 377.906 persones. En l'última setmana han mort 122 persones, sempre segons les dades oficials. Aragó i Madrid són les comunitats amb més defuncions, i Madrid lidera també el nombre de nous contagis amb un terç del total.

El nombre de contagis acumulats en els últims 7 dies a tot l'Estat (35.582) empitjora els 26.530 de dijous de la setmana passada. I els 122 morts acumulats en l'última setmana són també una xifra pitjor que els 70 del dia 13, per la qual cosa l'evolució dels brots és negativa. El mateix Simón ha reconegut que és més important valorar l'evolució setmana a setmana que no pas el nombre total de brots actius, que ara mateix és de 1.126. D'aquests, preocupa una tendència a l'alça dels brots en centres sociosanitaris i residències (un 7% del total). Mentre que "els brots de temporers van disminuint", el 40% dels brots "estan localitzats en reunions familiars i en trobades relacionades amb l'oci".

Catalunya augmenta el risc de rebrot i Argimon fa un toc d'alerta: "Necessitem reduir la interacció social"

Per evitar-ho, Simón ha fet una crida als influencers de les xarxes perquè difonguin missatges que fomentin la presa de mesures de seguretat per evitar els contagis, com ara la necessitat de dur mascareta i evitar aglomeracions i festes. "Entenc que la gent vulgui sortir de festa, però hi ha maneres i maneres de fer-ho", ha defensat.

El grau més alt de detecció de positius en relació als pitjors dies de la pandèmia, així com un grau més baix d'hospitalització (4%) i de letalitat fan que Simón asseguri que la situació "no és igual" que fa uns mesos. Però, al mateix temps, ha reconegut que "potser" li ha faltat contundència en els seus missatges i ha alertat que les coses poden empitjorar molt si es manté el ritme de transmissió. Malgrat tot, Simón creu que "no es pot dir que la pandèmia estigui fora de control, tot i que potser sí que ho està en alguns punts concrets". Després d'apuntar l'alta incidència de casos a l'Aragó i a la Comunitat de Madrid en relació al total de l'Estat, ha explicat que "l'evolució de casos a Espanya és molt particular, perquè es dispara en una regió i després s'estabilitza, i després passa igual en una altra regió".

Pel que fa a la tornada del curs escolar, Simón ha assegurat que "no es pot tenir els nens sense estudiar" un curs més, i que l'ensenyament "no només són coneixements sinó també relacions socials, encara que siguin diferents". En aquest sentit, ha destacat que les classes a distància són més complicades per a les famílies sense recursos i, per tant, ha defensat que l'educació ha de ser presencial. Sobre l'ús de mascaretes en els nens, ha defensat que "és difícil garantir que els més petits la portin sempre de manera adequada", i sobre la mesura anunciada pel govern de Galícia de fer PCRs a tots els professors, ha assegurat que "pot ser útil" però no l'ha recomanat de manera global, ja que "un asimptomàtic pot donar negatiu i l'endemà donar positiu" i és difícil saber la freqüència amb la qual s'haurien de fer aquestes PCR per garantir l'eficàcia de la mesura.