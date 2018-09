El Síndic alerta de “maltractament institucional” en l’acollida de menors estrangers

El Síndic de Greuges ha alertat aquest divendres que s'han produït situacions de "maltractament institucional" en l'acollida de menors estrangers no acompanyats, coneguts com a MENA, que s'expliquen per la "vulnerabilitat pròpia" del sistema de protecció. Rafael Ribó ha parlat de "col·lapse" i de "dèficits d'adequació" a les necessitats d'aquests infants i adolescents com a causes principals.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, que ha participat en un fòrum amb entitats del Tercer Sector a la Fundació Pere Tarrés de Barcelona, ha respost a l'informe del Síndic dient que el departament té la prioritat de "donar una resposta a una situació d'emergència" i ha reiterat que l'acollida dels menors no acompanyats és una crisi de país.

"Hem creat 1.400 places en centres des del juny. Tenim molt clar que cap noi es pot quedar al carrer i els estem atenent quan arriben als centres", ha assegurat El Homrani. Amb tot, i encara que en els últims dies la DGAIA confiava que tots els menors no acompanyats podrien dormir en algun dels centres habilitats pel departament i les entitats socials, el conseller ha volgut ser prudent: "És impossible saber si arribaran més nois a Barcelona. Jo no ho sé, ningú no ho sap. El que sí que puc dir és que ara ho tenim controlat".

Fonts del departament de Treball, Afers Socials i Famílies confirmen que han obert un nou centre d’emergència a Barcelona, amb 50 places disponibles, i que ja han començat els trasllats dels nois que han passat la nit a les comissaries els últims dies. La DGAIA ha explicat que abans de portar-los al centre els joves han passat per un poliesportiu de la Mar Bella perquè poguessin dutxar-se, atès que el centre d'acollida encara no tenia dutxes habilitades.

De fet, han puntualitzat que els han proporcionat una muda perquè es canviessin i que, al llarg del dia, els han organitzat en grups petits per efectuar el trasllat. "L'objectiu és que arribat el cap de setmana no quedin menors en cap dependència policial", han afegit.

Per la seva part, el síndic, que durant la roda de premsa ha avisat que reconeix els esforços de la DGAIA en la gestió d'urgència de l’últim any, ha reclamat un pla integral “a curt termini” amb què es pugui respondre el volum d’arribades actual, així com canvis estructurals en el sistema de protecció. Entre els dèficits en l’atenció dels menors migrants sense referents familiars, el síndic ha remarcat la manca de garanties mèdiques, jurídiques i procedimentals a l’hora de determinar-los l’edat. A més, Ribó ha qualificat de “barbaritat” que 12 menors passessin pel Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca l’any passat, segons la memòria de l'àrea d'estrangeria de la Fiscalia de Barcelona.

"Sense coordinació" des del sud

Les crítiques a la gestió de l'arribada de menors immigrants han arribat també des de la plataforma Emergència Frontera Sud. "Han arribat menors d'edat no acompanyats als quals se'ls ha negat el dret que tenen a una protecció especial. Molts d'ells han comunicat a les autoritats que eren menors, però no se'ls ha escoltat", ha denunciat en un comunicat aquest divendres.

Emergència Frontera Sud també ha criticat que la Creu Roja està enviant autobusos des de la frontera sud a Barcelona –i a altres ciutats– "sense coordinació amb cap de les administracions, ni amb altres entitats". Els activistes han retret que l'entitat no ha proporcionat un allotjament a almenys una vintena de persones i que la "manca de criteris clars i comprensibles" deixa aquestes persones nouvingudes en una situació d'indefensió, especialment els possibles sol·licitants de protecció internacional i víctimes de tràfic. "Demanem que s'activi un protocol d'emergències coordinat i amb recursos, que es faciliti una orientació a curt, mitjà i llarg termini i que s'asseguri l'allotjament", han exigit.