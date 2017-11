Somescola defensa la immersió com a font de cohesió i nega l'adoctrinament

La plataforma Somescola, que aglutina més de mig centenar d'entitats, ha defensat aquest dimecres que el model d'escola de Catalunya, amb immersió lingüística en català, és una font de cohesió social i no s'utilitza com una eina per "adoctrinar".

"No hi ha res en la investigació feta fins ara que avali, apuntali o sembri dubtes sobre la feina que s'ha fet fins ara a l'escola catalana", ha assenyalat la directora d'investigació de la Fundació Bofill, Mònica Nadal.

En aquest sentit, ha citat diferents estudis que descarten que els catalanoparlants tinguin menys competències en castellà que els castellanoparlants, que aquests segons treguin pitjors notes a causa d'estar escolaritzats en català, i també que hi hagi més independentistes entre els que han estudiat amb immersió lingüística que entre els ciutadans escolaritzats al marge.

"Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, l'adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies, així com la segregació lingüística, volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d'oportunitats", resol en aquest sentit el manifest presentat avui.

La presentació ha tingut lloc en un acte en una biblioteca de l'Hospitalet de Llobregat, en el qual han participat diferents membres de la comunitat educativa catalana i d'altres entitats socials per reivindicar el model d'immersió lingüística "davant dels que el volen desacreditar".

"Del govern espanyol podem esperar qualsevol cosa en aquests moments perquè el que vol és fracturar el que significa Catalunya i acabar amb les institucions i models d'èxit de la societat catalana. Però la resposta serà ferma, unitària i contundent per rebutjar les imposicions que puguin arribar", ha subratllat el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

Per exemple, en representació de la comunitat senegalesa a Catalunya, Abdoulaye Fall ha assegurat que "la no segregació lingüística" és una garantia de convivència, sobretot per a les persones migrades: "Veiem com aquest model d'educació fa una aportació molt positiva al procés de creixement dels nostres fills".

Així, la portaveu de la Federació de Moviments de Regeneració Pedagògica de Catalunya, Pilar Gargallo, ha defensat que el professorat català és un "exemple de professionalitat, compromís ètic i social", i ha recalcat que seguiran treballant "com fins ara".

Per la seva banda, el regidor d'educació de l'Hospitalet, Jaume Graells, ha destacat que la segona ciutat de Catalunya, tradicionalment receptora d'immigració, tant espanyola com estrangera, és un exemple de com la immersió lingüística contribueix a la integració social: "Aquesta ciutat representa moltes coses a la vegada".

Somescola està format per 54 entitats educatives, entre les quals la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC), l'Agrupació Escola Catalana (AEC), la Federació d'Associacions de Mares i Pares de l'AEC, l'Associació de Mestres Rosa Sensat, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i el centre UNESCO de Catalunya.