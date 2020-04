“Sospitem que augmentarà la miopia infantil per haver estat tancats”

Aquests dies la impossibilitat de sortir a l'aire lliure i l'ús intensiu de pantalles es conjuren per provocar-nos més problemes de vista i, sovint, més mal de cap. Des del Col·legi Oficials d'Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) alerten que la situació pot ser especialment delicada en els nens, que poden veure com, en aquestes setmanes de tancament, els augmenta la miopia. “Sospitem que hi haurà un augment de la miopia infantil pels efectes d'haver estat tancats”, alerta el president del COOOC, Alfons Bielsa, que detalla que el creixement de diòptries és més ràpid en els més petits i que per això els efectes es notaran més en els infants: “Els espais oberts i la llum natural són un inhibidor de la miopia i, per tant, aquests dies són especialment complicats”. I ho són més en pisos petits i amb poca entrada de llum natural.

Bielsa també assegura que el fet de passar tants dies tancats a casa pot posar de manifest problemes de visió que fins ara ens havien passat desapercebuts perquè teníem la possibilitat de sortir al carrer i ampliar el focus. “Ara tot ho mirem a l'ordinador i al mòbil, i això és un estrès visual al qual no estàvem acostumats”, avisa.

Un dels consells és ser conscient de la necessitat de parpellejar més, perquè quan s'està davant de la pantalla es tendeix a fer-ho menys. Per això el COOOC aconsella posar-se algun recordatori per forçar el parpelleig. També recomanen fer pauses per mirar per la finestra: “Necessitem mirar lluny”. El consell és mirar cada 20 minuts i durant 20 segons algun objecte situat a 20 peus de distància, uns 6 metres. El COOOC, de fet, ja fa mesos que va llançar una campanya per alertar dels riscos del creixement de casos de miopia. Ara veu com la situació de confinament dinamita bona part dels seus consells, com no abusar de les pantalles.

Alerten de les complicacions que pot suposar superar les cinc diòptries, perquè en aquest escenari hi ha riscos “inacceptables” de patir patologies. Es multipliquen per 40, per exemple, les possibilitats de patir un despreniment de retina.