La T-10 costarà 10,20 euros el 2018

La T-10 s'encarirà, finalment, 25 cèntims el 2018 i passarà a costar 10,20 euros. El preu d'aquest títol de transport ha estat congelat els últims dos anys després que el PSC pactés amb el govern de Xavier Trias rebaixar-lo fins als 9,95 euros el 2015 -abans estava situat en els 10,30 euros-. Les noves tarifes per al 2018 s'han decidit aquest matí de dijous en el marc del consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) -on participen la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)- i després que aquests últims dies les administracions catalanes hagin instat el ministeri d'Hisenda a incrementar les aportacions del govern espanyol al transport públic metropolità. L'ATM ha acordat un increment mitjà de les tarifes del 2%, després de 5 anys de contenció de preus, segons ha informat en un comunicat.

Els únics dos títols de transport que no veuran incrementat el seu preu són la T-Jove -es mantindrà en 105 euros- i la T-Mes bonificada per a persones a l'atur (9,95 euros).

El bitllet senzill d'una zona passarà a costar 2,20 euros; la T-50/30 d'una zona pujarà un euro i valdrà 43,50 euros; la T-Mes passarà dels 52,75 euros als 54; la T-Trimestre, dels 142 euros als 145,30, i la T-Dia s'encarirà 20 cèntims, fins als 8,6 euros.

En un comunicat, l'ATM justifica l'increment tarifari pel fet que, després de 5 anys de contenció i de diverses millores en les prestacions del títols socials (com la T-Mes bonificada o la T-16), era "necessària" una revisió. Actualment un de cada quatre viatges del sistema es fa amb títols bonificats i la política de tarifació social integrada ha suposat, segons l'ATM, un increment de cost al sistema: s'ha passat dels 9,8 milions del 2011 als 46 milions actuals. A més, segons el comunicat, el creixement constant de la demanda ha fet que algunes línies estiguin saturades en hora punta, per la qual cosa s'ha fet una nova planificació per millorar l'oferta que comporta l'adquisició de nou material mòbil (uns 75 autobusos i uns 30 trens i tramvies).

Per això, tot i la pujada de tarifes, les administracions hauran d'assumir, també, una pujada de les seves aportacions: la Generalitat haurà d'injectar 25 milions d'euros extres (385 milions en total), l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana també hi posaran 25 milions més (se situaran en els 158 milions i els 130, respectivament) i s'ha demanat a l'Estat que injecti 25 milions més dels previstos -una petició que encara no ha rebut resposta-, cosa que suposaria que la seva aportació passés a ser de 134 milions d'euros. Es preveu, a més, que els ingressos per tarifes creixin uns 16 milions d'euros; d'aquesta manera, s'arribarà als 91 milions addicionals necessaris.

Els últims v anys les administracions consorciades hauran incrementat les seves aportacions a l'ATM en un 56%. L’Administració General de l’Estat, en canvi, les haurà reduït en un 33%.

Collboni acusa Colau del "tarifazo"

El cap de files del PSC a Barcelona -i fins fa poc tinent d'alcalde del govern d'Ada Colau-, Jaume Collboni, havia condicionat el suport del seu grup als pressupostos municipals del 2018 al fet que es congelessin, un any més, les tarifes del transport públic. Collboni retreia ja ahir a Colau que hagués sigut possible pactar una rebaixa del preu de la T-10 durant el govern de Xavier Trias i que ara no es pogués mantenir la congelació. I avui ha responsabilitzat l'alcaldessa del que defineix com a "tarifazo". Segons Collboni, Colau "gira l'esquena als barcelonins" i els fa pagar "el fracàs" de la seva política de mobilitat. El cap de files socialista lamenta que, l'últim any, s'hagin intensificat les traves al vehicle privat i en canvi "no s'hagi generat cap incentiu per al transport públic".

Pujar la T-10 a 10,20€ no és fomentar el transport públic. Aquesta és la ciutat del #sisepuede d' @AdaColau. Quanta impostura! pic.twitter.com/70a0IXzLz8 — Jaume Ciurana (@jciurana) 28 de desembre de 2017

El portaveu del PDECat a l'Ajuntament, Jaume Ciurana, al seu torn, ha recuperat un tuit de Janet Sanz en què l'ara tinent d'alcalde criticava, el 2011, que el govern de Trias apugés el preu de la T-10 a 9 euros i assegurava que la mesura no era fomentar el transport públic.