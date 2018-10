TMB mantindrà els combois amb amiant però dosificarà el seu servei

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) no retirarà els vagons de metro amb presència d'amiant perquè no comporten cap perill per als treballadors ni per als usuaris. L'empresa de transport ha informat aquest dimarts que, després d'analitzar un centenar de cotxes i mesurar-ne els nivells de crisòtil –un derivat de l'amiant– i comprovar que la proporció del mineral és molt baixa, no faran cap mena d'actuació que pugui posar en risc la seguretat dels passatgers i de la plantilla. Del centenar de cotxes analitzats, només 38 han donat positiu en crisòtil i, tot i que l'empresa ha de mesurar els nivells del mineral en un centenar de trens més, no els trauran de circulació perquè el material no es desprèn i és en zones inaccessibles per a passatgers o personal del metro. TMB espera haver analitzat tots els vagons, que són 210, les pròximes setmanes.

Tot i que els 38 trens afectats continuaran funcionant, TMB no descarta dosificar el servei temporalment si ho recomanen els experts, perquè el percentatge detectat d'amiant se situa entre el 5% i el 10%, uns nivells que l'empresa de transport no considera perillosos. Amb tot, es preveu que aquests cotxes deixin de circular definitivament d'aquí a tres o quatre anys. Una decisió que el conseller delegat de TMB, Enric Cañas, ha assegurat en roda de premsa que ja estava prevista en el contracte programa, perquè els vagons tenen més de 30 anys "i estan al final de la seva vida útil". "Tot i que els seus trens són de fabricants diferents, els elements trobats a les instal·lacions del metro de Madrid ens van alertar per comprovar la pintura, que és l'únic material que ha donat positiu", ha defensat Cañas. La idea és, doncs, substituir els trens tal com estava programat, en un termini entre tres i quatre anys.

El responsable de TMB ha afirmat que les anàlisis ambientals fetes per l'empresa han confirmat que "no hi ha cap efecte negatiu en la qualitat de l'aire" com a conseqüència de la presència d'amiant. "Les mesures s'han fet amb total rigor i seguint la llei, passant per tres dels quatre únics laboratoris que les fan", ha defensat Marc Grau, director del Metro de Barcelona. TMB, però, s'ha compromès a repetir els mesuraments als cotxes que han donat negatiu per "confirmar" els resultats i ha subratllat que l'objectiu és "eliminar si és possible o encapsulsar immediatadament" els materials contaminats amb amiant, és a dir, repintar els materials per segellar-los i evitar que es degradin. "Una empresa externa especialitzada està fent l'inventari exhaustiu d'aquests materials, tant a la xarxa de transport com a les dependències i els vehicles", sosté Grau.

Protecció dels treballadors

TMB ha iniciat un programa de vigilància de la salut, d'acord amb el protocol del ministeri de Sanitat en aquests casos, en què participen 185 treballadors en actiu. La xifra ja inclou 89 treballadors jubilats que han pogut estar en contacte amb el material, i esperen ampliar-la pròximament. Ara bé, l'empresa ha remarcat que des que es desenvolupa el programa no s'ha diagnosticat cap malaltia com a conseqüència de l'amiant entre cap dels treballadors del metro, ni entre els que encara estan en actiu ni entre els que ja es van jubilar.