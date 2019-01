El TSJC fixa un 25% de castellà a les classes de tres centres de Barcelona i Tarragona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat sis actuacions en les quals obliga la Generalitat a modificar el model lingüístic de tres centres educatius de Barcelona i Tarragona a petició de sis famílies, els fills de les quals hauran de rebre un 25% de les classes en castellà, segons ha informat aquest divendres l'Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en un comunicat.

En una de les sentències, a la qual ha tingut accés l'ARA, el magistrat de la sala contenciosa administrativa de Barcelona assenyala que, en partir de la consideració del català com a centre de gravetat del sistema educatiu, es fixa la "presència mínima" del castellà com a llengua vehicular.

El tribunal estipula fixar el castellà com a mínim en el 25% de les hores lectives del curs i la classe de l'alumne en qüestió: "S'hauran d'impartir en aquesta llengua oficial, a més de l'àrea, matèria o assignatura lingüística corresponent al seu aprenentatge, com a mínim una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàloga".

Així mateix, la decisió requereix que el director de l'escola adopti les disposicions pedagògiques oportunes en el termini d'un mes, i demana a la Generalitat i al centre escolar que prenguin les "mesures necessàries" per preservar la intimitat de l'alumne. L'AEB ha valorat que les actuacions ordenin als centres preservar la intimitat per "evitar situacions d'assetjament i de pressió que ja han passat anteriorment" altres famílies que han sol·licitat les classes en castellà.

L'entitat ha assegurat que en una reunió que ha tingut amb el relator de les Nacions Unides per als assumptes de les minories, Fernand de Varennes, li van demanar que defensi en el seu informe la compatibilitat dels drets lingüístics de les minories amb les majories a les comunitats plurilingües, i que la defensa dels drets dels parlants de llengües minoritàries "no poden infringir" els de les comunitats amb més parlants.

La Generalitat ho qualifica d'"ingerència"

La Generalitat ha explicat a aquest diari que tot i que el tema "afecta molt poques escoles de Catalunya" considera una "ingerència" que judicialment es digui al Govern "com s'han d'ensenyar les llengües". El departament d'Ensenyament assegura que farà tot el possible perquè hi hagi "els canvis normatius i jurídics necessaris" per protegir-se "davant d'aquestes sentències", alhora que seguiran respectant els drets lingüístics establerts a la LEC.

Per la seva banda, Òmnium Cultural ja ha denunciat públicament a les xarxes socials el que ha considerat una "imposició del TSJC d'una decisió política". Aquesta entitat ha dit a través de Twitter que "el model educatiu català és un model d'èxit reconegut internacionalment" i s'ha refermat en la defensa del model d'escola catalana.