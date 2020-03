Un brot de coronavirus a Igualada: un mort, 20 positius i 250 aïllats

Detectat un brot de coronavirus a Igualada: s'han registrat vint casos positius, vuit dels quals de professionals sanitaris, que han obligat a prendre mesures excepcionals per contenir la propagació del virus. Tots els centres educatius d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Jorba i Òdena -en total, hi viuen més de 60.000 persones- tancaran a partir d'aquest dijous. Això inclou 39 centres educatius, des d'escoles bressol fins al campus universitari, passant per escoles i instituts, escoles de música, d'idiomes o el centre de formació d'adults, i afecta 15.412 alumnes i 1.401 docents. També queden tancats els dos casals cívics que gestiona la Generalitat a Igualada i se suspenen durant quinze dies totes les activitats col·lectives, tant públiques com privades, que estiguessin previstes de celebrar-se en equipaments municipals.

El brot ha causat la quarta víctima mortal del virus -una persona que estava ingressada a la unitat de cures pal·liatives del centre-, i ara s'investiga si dues persones més que han mort a l'hospital també estaven infectats. Les autoritats sanitàries coneixen la cadena de transmissió de tots els casos: l'origen ha estat nosocomial, és a dir s'ha transmès dins l'àmbit sanitari, entre professionals i pacients. De fet, del total de contagis, vuit corresponen a personal de l'hospital d'Igualada. Fins al moment s'han identificat 250 contactes, dels quals el 80% (200) són professionals sanitaris, que estan aïllats a casa. Segons ha sabut l'ARA, a principis d'aquesta setmana van ingressar quatre persones d'una mateixa família per coronavirus a l'hospital, i una cinquena, que treballa al centre sanitari, també va donar positiu però es recupera a casa.

La sotsdirectora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Marta Chandre, ha explicat que l’aïllament preventiu de dos centenars de professionals sanitaris ha fet que l’Hospital d’Igualada tingui una gran pressió assistencial. “Hem desprogramat proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques no urgents per la falta de disponibilitat professional i redireccionaremels casos més urgents a altres centres de la xarxa assistencial”, ha apuntat Chandre. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, a més, ha assegurat que ja s’estan proporcionant més recursos econòmics i materials al centre.

Vergés ha admès que no es poden prohibir les visites a familiars d’edat avançada, però ha apel·lat a la responsabilitat i ha recordat que el protocol enllestit entre els departaments de Salut i Afers Socials i Famílies recomana evitar accedir a les residències o centres de gent gran per protegir persones d’edat avançada o amb diferents patologies de base, que són les més vulnerables a patir malalties respiratòries. A més, tant la consellera com l’alcalde igualadí han aconsellat a les persones de més de 70 anys que no s’apropin als centres de dia i optin per fer una atenció domiciliària.

Ara per ara, no s’ha limitat l’entrada o la sortida de persones al municipi, si bé el Govern recomana no anar-hi “per sentit comú” si no és per motius imprescindibles.