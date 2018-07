La Taula del Tercer Sector celebra els seus 15 anys de lluita per la integració

Quan es tracta del tercer sector fins i tot els dies de celebració toca lluitar i reivindicar-se. No ha sigut diferent en el quinzè aniversari de la Taula del Tercer Sector, que s'ha celebrat avui amb una nodrida representació de les seves 35 federacions i les 3.000 entitats no lucratives que lluiten contra les desigualtats i per la inserció social.

Darrere les cadires de l'Auditori del Museu Disseny Hub on es va celebrar l'acte, un disminuït físic retreia a un alt càrrec de la conselleria d'Igualtat la falta d'ajuts que rebia, mentre que aquesta li retreia una excessiva insistència perseguint diversos treballadors del departament.

A l'escenari, també reivindicatiu, obria l'acte el jove Marc Buixaderas, de 17 anys, que ha explicat de manera divertida el dia a dia d'anar en cadira de rodes, com el dia que per anar a la selectivitat des de Manresa fins a Barcelona uns quants xofers d'autobús no el van poder pujar perquè no sabien activar la rampa. "En aquests moments se't desperta la bilis sindicalista de la pàtria discapacitada", ha exclamat.

Però també els representants polítics, com el president Quim Torra, han posat l'accent no només en l'esforç de les entitats, sinó també en la feina a fer. "Ens heu ajudat en els moments més difícils, hi heu sigut i no heu fallat", ha dit Torra dirigint-se a les entitats socials, però ha ressaltat que encara s'ha de treballar "perquè els lligams [amb el Govern] siguin més forts".

Torra ha recordat com "a principis de segle" començava la feina de la Taula per pressionar per millores socials i ha recordat que Catalunya "és un país amb una gran implicació de la societat civil, que ha hagut de compensar moltes vegades la greu vulneració de drets humans que ha laminat l'autocrítica i l'autogovern".

En aquest sentit, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha recordat la necessitat "del desplegament de la renda bàsica garantida, lluita històrica del moviment associatiu", que va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional després de l'aprovació al Parlament català.

Colau ha dedicat "un record per a la consellera Dolors Bassa, que segur que li agradaria ser aquí", comentari amb què ha generat enèrgics aplaudiments. "Esperem que aviat puguin ser al carrer tots els consellers i que s'acabi aquest despropòsit jurídic", ha afegit.

A més, l'alcaldessa ha felicitat la Taula per "aquest gran consens per fer front a les desigualtats" i per pressionar per tal que "no siguin només paper mullat". A l'acte també hi han assistit el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, i el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells.

La presidenta de la Taula, Francina Alsina, ha donat les gràcies a les institucions i als presidents que l'han precedit i ha celebrat el moment que van confiar que podien "aconseguir més conquestes junts que de manera individual". Ha demanat, així mateix, "caminar cap a un model més comunitari basat en els principis de dignitat, capacitat i autonomia" i ha ressaltat la feina de les "entitats socials que prioritzen el benestar de les persones i no el benefici econòmic". Ha recordat, a més, que entre les entitats representades a la Taula han arribat a atendre un milió i mig de persones gràcies a la feina de 87.000 persones que han mogut l'1,3% del P.I.B de Catalunya.