Muntanyes d'escombraries i gel als carrers de Madrid nou dies després de la nevada

Són les 13.30 h i un so metàl·lic inunda diferents carrers del barri d'Arganzuela de Madrid, a tocar d'Atocha. És el dels pics i les pales de diversos veïns que, nou dies després de la gran nevada a la capital espanyola pel temporal Filomena, continuen netejant els carrers. "Fem el que l'Ajuntament no està fent", assenyala l'Enrique, equipat amb un martell i una pala curta. Neteja la sortida d'un pas de vianants mentre la seva filla se'l mira de lluny.

Les brigades de l'Ajuntament són difícils de trobar aquests dies pels carrers de Madrid. En canvi, la neu ha donat pas a muntanyes de plaques de gel que els veïns treuen amb penes i treballs, i, sobretot, escombraries per tot arreu. De les 9.000 tones acumulades durant els sis dies sense recollida de residus només se n'ha retirat fins ara un 15%. Dijous es va reprendre el servei, però a causa del gel acumulat perquè no van passar en el seu moment les llevaneus és impossible accedir des dels camions a molts contenidors de recollida selectiva.

Nou dies després, tot el que és públic continua tancat i colgat de neu, mentre les terrasses bullen de gent –a Madrid encara no hi ha restriccions a l'hostaleria per la tercera onada del coronavirus– aprofitant el sol que brilla a la capital espanyola des de dilluns passat. El Paseo del Prado, en ple centre de la ciutat, exemplifica perfectament la tasca que han dut a terme veïns i comerços. Tota la vorera des de la plaça Neptuno fins a Atocha és transitable excepte el tros del ministeri de Sanitat. Cap brigada governamental ha netejat el perímetre de l'edifici. Tres quarts del mateix passa en moltes institucions.

L'Ajuntament de Madrid tot just va moure peça divendres per netejar i revisar 250 col·legis, però les aules continuaran tancades des d'infantil fins a batxillerat almenys fins dimecres, 12 dies després de la nevada, quan s'aniran recuperant progressivament. L'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez-Almeida, ha fet una crida aquest diumenge als ciutadans a no fer servir encara el cotxe particular i ha anunciat que tota la setmana que ve el servei d'autobús serà gratuït. Però a hores d'ara el 55% de les línies de bus encara no presten servei i molts carrils bus s'estan fent servir per acumular la neu que deixen les llevaneus.

La decisió d'Almeida contrasta amb la de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (també del PP), que ha reobert la meitat dels aparcaments a la Sierra, sobretot els que són prop de pistes d'esquí. En canvi, manté tancades totes les escoles malgrat que molts centres asseguren que estan a punt per reprendre l'activitat després de les festes de Nadal, sobretot si es tracta de nens del barri que s'hi poden desplaçar a peu.

Parcs tancats

Però és que el 75% dels 9.300 carrers de Madrid continuen amb plaques de gel i no s'han netejat. Les temperatures gèlides han fet que la neu es congelés, cosa que impossibilita que hi passin llevaneus. L'Ajuntament confia que les pluges previstes a partir de dimarts, així com l'ascens de les temperatures, desfacin el gel. El que també "continuarà tancat sine die", tal com ha anunciat Almeida, seran tant el Retiro com el gran parc de la Casa de Campo, l'antic camp de caça de la monarquia recuperat durant la República.

Aquest diumenge agents municipals desallotjaven també amb altaveus el llarg passeig de Madrid Río, el parc que cobreix el Manzanares, sobretot perquè no hi hagi accidents per les plaques de gel. Però el passeig que envolta el parc tampoc s'ha netejat. L'alcalde madrileny, que ha demanat la declaració de zona catastròfica al govern espanyol, ha assegurat que un 70% dels arbres del Retiro podrien estar afectats. A més de muntanyes de gel i escombraries, els carrers també acumulen muntanyes de branques que la nevada va fer caure i que a poc a poc les brigades del consistori comencen a retirar.

El temporal Filomena, doncs, ha paralitzat Madrid més que qualsevol de les mesures que Ayuso ha aplicat motu proprio per la tercera onada de coronavirus.