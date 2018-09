Terrassa i l'empresa Mina pacten el traspàs del servei de l'aigua a la nova empresa pública

Mina Aigües de Terrassa i l'Ajuntament d'aquesta població han arribat a un acord de col·laboració per assegurar la continuïtat del servei amb el nou model de gestió pública a partir del 10 de desembre. Es tracta d'una fórmula de col·laboració publicoprivada que estableix aspectes importants com ara que Mina posarà a disposició de la nova EPEL (entitat pública empresarial local) Terrassa Cicle de l'Aigua les aplicacions informàtiques necessàries per a una òptima gestió del servei, els seus cabals d'aigua, les oficines d'atenció a l'usuari, els magatzems i les instal·lacions, així com altres dependències. El tracte també permetrà garantir els llocs de treball i les condicions laborals de tot el personal de Mina.

Amb aquest objectiu, l'Ajuntament es compromet a analitzar l'ús de béns i serveis de què disposa Mina i que poden ser d'interès per a l'EPEL a l'hora d'assumir la gestió del servei. Mina també es compromet a rebaixar el nivell de judicialització de l'expedient d'aprovació del nou model de gestió pública, que ha estat recorregut per Mina mateix per la via contenciosa administrativa, i a col·laborar lleialment en el traspàs del servei.

L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, valora molt positivament que "s'hagi pogut establir un diàleg amb Mina per acordar el traspàs del servei a l'entitat pública" i confia "que aquest acord obri una nova etapa de relacions que permeti rebaixar el nivell de judicialització del nou model de gestió pública".

Més concretament, l’Ajuntament i Mina estan abordant les condicions del contracte de lloguer de les aplicacions informàtiques de Mina, necessàries per a una òptima gestió del servei, de les actuals oficines d’atenció a l’usuari ubicades al carrer Societat, dels magatzems i de les instal·lacions. El contracte es planteja per a una durada de cinc anys i s'està estudiant el seu cost d'acord amb els preus del mercat.

També s'ha acordat que l'EPEL adquirirà els cabals d'aigua dels minats i pous de titularitat de Mina, que representen aproximadament un 10% de l'aigua subministrada a Terrassa.

Marià Galí, president de Mina, s'ha mostrat "satisfet per l'acord i ha agraït a l'Ajuntament els esforços per assolir aquesta entesa que garanteix la continuïtat del servei tot respectant els acords municipals i que permet continuar comptant amb el coneixement i experiència de més de 175 anys de Mina al servei de la gestió de l'aigua a Terrassa".