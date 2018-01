Tornen les cassolades al Raval per erradicar els narcopisos

Els veïns del Raval tornen a estar en peu de guerra contra els narcopisos. Després de mesos sense mobilitzacions, ahir van engegar una nova tanda de cassolades -les repetiran durant tota la setmana- per denunciar que, tot i l’augment de la pressió policial, els narcotraficants no han marxat del barri. Les mobilitzacions duraran, com a mínim, tota la setmana.

Si bé fa mesos el focus principal de venda de droga es trobava, entre d’altres, al carrer d’en Roig o al carrer Riereta, ara els veïns asseguren que els narcotraficants es concentren principalment al carrer Reina Amàlia. Tot i que amb menys intensitat, també denuncien la presència de narcopisos als carrers Ferlandina, Sant Erasme, Príncep de Viana, Lancaster, Hospital, de la Cera o Vistalegre, entre d’altres. “Actualment tenim tres blocs al carrer Reina Amàlia on s’està venent droga”, apunta l’Ángel, membre d’Acció Raval, que afegeix que en cadascun hi ha entre dos i tres punts de venda. Segons l’Ángel, les cassolades tornen a ser necessàries perquè cal mostrar als veïns que no estan sols en la lluita contra els narcopisos.

“El que s’ha aconseguit buidar als altres carrers gràcies a l’actuació policial i veïnal, ara s’ha traslladat a altres zones del barri”, sosté el membre d’Acció Raval, que recorda que quan els narcotraficants “cremen un lloc, van tot seguit a un altre”. Precisament, el Pere -nom fictici-és veí del carrer Reina Amàlia i denuncia que s’està vivint una situació “molt greu”. “Hi ha molts pisos ocupats per narcotraficants i edificis que semblen propietat d’ells de dalt a baix”, explica el Pere, que assegura que es troben amb “una situació d’abandonament i de degradació total”. Tant és així que assegura que en alguns terrats s’estan produint situacions de “barraquisme”.

La seguretat és el que més preocupa als habitants del barri. “La situació és molt bèstia”, descriu el Pere, i assegura que es pot veure com els consumidors d’heroïna tomben a terra la porta per poder entrar als edificis dels narcotraficants o com es punxen a l’escala. Des d’aquest cap de setmana, els veïns han penjat cartells al llarg del carrer per denunciar la situació i asseguren que seguiran mobilitzant-se fins que marxin els narcotraficants.

Davant d’aquests fets, des de l’Ajuntament defensen que la setmana passada es van reunir amb els veïns i que són “plenament conscients de la situació”. “Estem treballant per abordar de la millor manera possible les diferents problemàtiques del carrer”, insisteixen fonts municipals. El 2017, els Mossos i la Guàrdia Urbana van fer 31 entrades en diferents pisos del barri, que van acabar amb 41 detinguts.

Davant l’augment de la pressió policial, els veïns admeten que es va millorar la problemàtica, però denuncien que els narcotraficants segueixin movent-se per la zona. “És cert que ara ja no hi ha tanta impunitat”, considera l’Ángel, membre d’Acció Raval, i ironitza dient que ara els narcotraficants es prenen la molèstia de “no fer-se veure tant”. Segons aquest veí, els últims mesos “s’han aconseguit moltes coses, però “encara falta molt camí per recórrer”.

Millora en l’espai públic

En la mateixa línia es posiciona el Marc -nom fictici-, que afirma que ha baixat el moviment “a tot arreu” i que afecta “menys veïns”. “Globalment la situació ha millorat enormement, sobretot en l’espai públic”, defensa el Marc, que assegura que hi ha moltes menys xeringues o gent que fa les seves necessitats al carrer.

La Maria -nom fictici- viu al carrer Robadors i no veu amb tant optimisme la millora, que atribueix a un factor conjuntural perquè fa fred i no hi ha tanta activitat al carrer. “A l’hivern sempre baixa la intensitat”, insisteix la Maria, i recorda que “els punts de venda reconeguts no paren mai”. La Maria insisteix en la inseguretat que senten els veïns des de fa mesos. Assegura que al carrer Robadors mai han fet una cassolada perquè tenen “por”. “Quan vaig al parc amb els meus fills sempre comprovo que no hi hagi xeringues”, lamenta.