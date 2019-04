Tornen a instal·lar la placa en memòria la repressió davant de la comissaria de Via Laietana

La placa en memòria a la repressió franquista ha tornat aquest dilluns davant de la comissaria de Via Laietana, després de l'atac que va patir dijous passat per part d'un grupuscle d'ultradreta, que va fer que el faristol quedés completament destrossat. El conseller tècnic de Barcelona en Comú a Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha expressat a Twitter la voluntat de reposar la placa tants cops com calgui: "Tantes vegades el treguin, tantes el reposarem", ha escrit.

Tantes vegades el treguin tantes el reposarem. La #memòria de la repressió i dels qui lluitaren per un món més just ha de ser present als nostres carrers. És el nostre dret. pic.twitter.com/wgUVlZ1GOn — jordi rabassa (@jrabassa) 1 d’abril de 2019

La placa va ser instal·lada per primer cop dimarts passat en memòria de les víctimes de la repressió franquista, ja que la comissaria de Via Laietana va ser un escenari de diverses tortures de la ciutat. La mesura, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, va crear confrontació política entre Barcelona En Comú i Ciutadans, un dels grups polítics que van votar el 2017 a favor de tancar la comissaria. El faristol, tot i situar-se davant d'una comissaria, no va ser vigilat i dos dies després va aparèixer destrossat. Ara tampoc es preveu seguretat o vigilància policial.