El president Torra citat pel Suprem al setembre, adeu a Rosa Maria Sardà i Sevilla 2 - Betis 0: les claus del dia, amb Antoni Bassas (12/06/2020)

Bon dia des de l’ARA. És divendres, 12 de juny del 2020. Aquesta nit ha tornat a ser tropical a Barcelona després de gairebé tres setmanes sense que n'hi hagués cap. El cap de setmana farà calor clarament d'estiu i predominarà el sol. Avui gairebé no plourà enlloc però demà encara s'escaparan gotellades puntuals a la costa i al Pirineu.

1. El sector sanitari català exigeix reformes “urgents”: millors condicions per als professionals i 5.000 milions d’euros en un màxim de tres anys. “Estem cansats de reconeixements i de copets a l’esquena”, va dir Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona. “Fins ara ens trobàvem amb un discurs polític i mediàtic que diu que tenim un dels millors sistemes sanitaris del món. No és veritat”.

Per entendre els costos de tot plegat, la despesa del Govern creix per la pandèmia 277 milions d’euros fins a l’abril. A l’abril Salut ja havia gastat quasi un terç dels recursos per a tot l’any.

I en el capítol d'emergències econòmiques, la cavista més important d'Espanya, el grup Henkell Freixenet, ha presentat ERTO. Afectarà els 1.050 treballadors de les cinc empreses que el grup té al mon: a Caves Freixenet, Segura Viudas o Castellblanc. L’ERTO ha entrat en vigor aquesta setmana i s’allargarà, com a màxim, fins al 31 de desembre.

2. Com afecta el covid-19 les relacions sexuals? Guia de tres pàgines que ha fet el departament de Salut de la ciutat de Nova York: Feu-lo una mica "estrany” o “extravagant”, o “pervertit”, o fins i tot “atrevit” o “sexi”. Són possibles traduccions del terme original “ Make it a little kinky”, un dels consells, que inclouen, per exemple, l’ús de mascaretes.

I ara, ¿quan va arribar el covid-19 a Catalunya? El covid-19 circula per Barcelona des del 15 de gener, és a dir, 40 dies abans que es confirmés el primer cas –el 25 de febrer– i dos mesos abans que el president espanyol, Pedro Sánchez, decretés l’estat d’alarma. Així ho revela una anàlisi de mostres antigues d’aigües fecals. Aquesta investigació enforteix la hipòtesi de l’atenció primària, que veia casos “estranys” de grip entre el gener i el febrer, i que, en realitat, eren covid-19.

3. Recordareu que el president Quim Torra va presentar un recurs per la seva inhabilitació per la pancarta. El Tribunal Suprem encara no ha contestat formalment, però ahir va emetre un comunicat en què fixava el 17 de setembre com el dia per celebrar la vista sobre el cas. O sigui que, de fet, ja ha contestat. Això empeny el president a concretar el calendari electoral, que probablement ens portarà eleccions a la tardor. Una opció és convocar eleccions entre la sentència i l’execució, segons el que expliquen Núria Orriols i Quim Bertomeu.

També en plana política, la cap de files de JxCat, Laura Borràs, va comparèixer a porta tancada davant la comissió de l'Estatut del Diputat del Congrés per defensar-se del suplicatori que ha demanat el Tribunal Suprem: "Jo no em puc defensar, i no ho puc fer perquè ja soc culpable". El Tribunal demana poder-la investigar per la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), per presumptes irregularitats en la contractació, i el següent pas serà que el Congrés voti si avala el suplicatori. JxCat, Esquerra i la CUP estan dividits en aquesta qüestió i segons ha pogut saber l’ARA, JxCat ha parlat als altres dos de no participar en la votació, que es preveu al mes de juliol.

I un altre nom propi, Quim Arrufat, va anunciar que ja no era militant de la CUP en una entrevista a Vilaweb. Diu que a l'organització hi havia “mala maror” i recerca de “culpables a tot arreu”. L’anunci d’Arrufat es produeix tres dies després que ell i Xavier Domènech posessin en marxa l’Institut Sobiranies, un espai que vol fer de pont entre l'independentisme i el 15-M. Diu Arrufat: “Un govern d’ERC, comuns i la CUP no entra dins les meves il·lusions, expectatives, esforços, ni conviccions estratègiques”.

4. Des d’ahir al matí, quan es va saber la notícia, continua el comiat de Rosa Maria Sardà. L’ARA explica la petjada de l’actriu en quatre pàgines que repassen la seva trajectòria al teatre, al cinema i a la televisió, i recull els testimonis dels col·legues que van treballar amb ella, com aquest article de l’actor i director teatral Mario Gas titulat “Rosa dels uns, Rosa dels altres, Rosa eterna”.

5. La Lliga de futbol va tornar ahir amb la disputa del derbi entre el Sevilla i el Betis. Va guanyar el Sevilla per 2-0, en un partit amb més imprecisions del que és habitual. Munir, Óliver Torres i Marc Bartra van patir problemes musculars i no van poder acabar un partit en què es van produir deu substitucions. Recordeu que demà a les 2 juga l’Espanyol i demà a les 10 de la nit, el Barça.

Escriu el Xavier Fina: “L’Espanyol és cuer i demà juga contra un dels seus rivals directes. I jo, a diferència de fa tres mesos, ni em sé els punts de distància de memòria, ni em passo el dia fent càlculs per veure quants punts necessitem per salvar-nos. Veig l'Espanyol i el seu descens o salvació com si no fos ben bé cosa meva. Per què? En dues paraules: Tebas i Roures. Mai com en aquests mesos no havíem vist fins a quin punt són els amos. En principi, oposats ideològicament, però, en definitiva, amb interessos i tarannàs coincidents.

I parlant d’articles, us recomanem aquest de Xavier Roig, titulat “Pujol i Catalunya”, en què diu: “El president Pujol sempre ha pretès obviar alguns aspectes que li han acabat jugant en contra. El primer ha estat no parar atenció a la seva vida privada. El segon ha consistit en creure que el país tenia un gruix determinat. De fet, nosaltres no som un país petit, com Pujol acostuma a dir. Nosaltres som un país prim. La distància entre el que diem i el que després fem és considerable. Segurament obviar-ho ha estat la tàctica Pujol per no caure en el derrotisme. Serà difícil, conclou, que la història pugui obviar les realitzacions de l’època Pujol. La construcció ha estat enorme".

I acabem amb el Mirades d’avui, una fotografia de la Cristina Calderer que ens permet tafanejar per sobre la tanca de l’antiga presó model de Barcelona. Una part del recinte està sent enderrocada per fer lloc a equipaments municipals. A la cantonada del carrer Provença –el d’aquesta imatge– s’està tirant a terra el que era l’antiga bugaderia del centre per ubicar-hi una escola.

Fins aquí les claus del dia, d’aquí uns minuts entrevistarem la cap dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach.