El Tramvia Blau tancarà durant mesos per reformes

El Tramvia Blau deixarà de circular a partir del mes que ve per modernitzar la infraestructura. Es farà una renovació completa de les vies i de la catenària i s’aprofitarà per establir un nou esquema de circulació a l’avinguda Tibidabo. Encara no se sap quants mesos exactament duraran les obres, però és una obvietat que seran unes reformes de llarga durada. Des que TMB es va convertir en l’operador del tramvia el 1981, no s’havia fet mai una reforma de les vies i de la catenària, sinó que simplement s’havien produït actuacions de manteniment. El pressupost que costaran les reformes encara no és públic.

Mentre duri l’afectació, els usuaris podran utilitzar com a alternativa la línia 196 de bus (Plaça Kennedy - Bellesguard) que fa part del trajecte per l’avinguda Tibidabo. A més, mentre els tramvies estiguin aturats se seguiran fent activitats de difusió cultural i del patrimoni històric a través del programa TMB Educa, que ampliarà les activitats al voltant dels tallers i cotxeres situats a la plaça de la Central.

El Tramvia Blau, que data del 1901, és l’únic supervivent de l’antiga xarxa de tramvies de Barcelona. Fa un recorregut de 1.276 metres des de l’inici de l’avinguda del Tibidabo fins a la plaça del Doctor Andreu, i salva un desnivell de 93 metres.

TMB n’és l’operador des del 1981, per cessió de l’Ajuntament de Barcelona, i l’ha mantingut en funcionament des del 1985, amb una interrupció a principis dels anys 90 motivada per la construcció de la ronda de Dalt.

Pèrdua progressiva de viatgers

En els últims anys, l’empresa ha realitzat el manteniment i actuacions de modernització parcial: l’última va consistir en l’actualització de la subcentral elèctrica, la tardor passada, amb una inversió de 300.000 euros, i anteriorment s’havien reformat tres tramvies per adaptar-los als requisits actuals de seguretat. L’any passat, el Tramvia Blau va registrar 51.700 viatgers fins al juny, una xifra que implicava una pèrdua del 1,7% dels viatgers respecte del 2016.