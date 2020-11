Trapero torna a ser el cap dels Mossos

Tres anys i dues setmanes després d'haver deixat de ser el cap dels Mossos d'Esquadra, el major Josep Lluís Trapero torna a liderar el cos. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha comunicat la seva restitució perquè aquest matí han tingut una conversa en la qual Trapero ha manifestat que es volia posar de nou al capdavant dels Mossos. L'endemà de la sentència de l'Audiència Nacional que absolia Trapero, Sàmper ja va avançar que el major tornaria a ser el cap de la policia catalana si ell ho volia. Trapero li va demanar temps i el conseller li va respectar. Ha sigut al cap de tres setmanes de l'absolució que el major ha manifestat a Sàmper "la seva disposició ferma", segons un comunicat d'Interior, "d'assumir de nou el comandament del cos".

El conseller s'ha reunit aquesta tarda amb el fins ara comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, per anunciar-li el canvi i li ha expressat "el seu agraïment" per la feina feta. Sallent va assumir el lideratge el juny de l'any passat i ha sigut el tercer cap del cos des del relleu forçat de Trapero. Després d'aquesta trobada, Sàmper ha fet la primera reunió de treball amb Trapero acompanyat de la secretària general d'Interior, Beth Abad, així com del director de la policia catalana, Pere Ferrer. El conseller i el major tindran una trobada aquest divendres amb els comandaments dels Mossos al complex central Egara.

651x366 Trapero reunit amb el conseller Sàmper al departament d'Interior / DEPARTAMENT D'INTERIOR Trapero reunit amb el conseller Sàmper al departament d'Interior / DEPARTAMENT D'INTERIOR

El 28 d'octubre del 2017 Trapero va deixar de ser el cap dels Mossos perquè, amb el 155, el govern espanyol va cessar-lo amb una publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Des de llavors havia mantingut la categoria de major, que no depèn del càrrec que ocupa, però havia passat a un pla molt discret malgrat que ha continuat anant a la comissaria dels Mossos de les Corts de Barcelona, on té un despatx. Trapero també s'havia preparat la defensa contra l'acusació de la Fiscalia, que li havia demanat 11 anys de presó per rebel·lió per l'actuació dels Mossos l'1-O, tot i que quan va acabar el judici a l'Audiència Nacional va rebaixar la petició a 10 anys i ja va plantejar com a alternativa una condemna per desobediència. Al final la sentència absolutòria va obrir la porta que tornés al capdavant.