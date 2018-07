Tres de cada quatre víctimes de delictes masclistes no els denuncien

Un 26,1% de les dones que es van reconèixer víctimes d’algun delicte de violència masclista durant el 2016 el van denunciar. Això vol dir que la gran majoria, gairebé tres de cada quatre, no ho van fer. És una de les dades incloses a la segona 'Enquesta de violència masclista a Catalunya', que han presentat aquest matí la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i el conseller d’Interior, Miquel Buch, al Palau de la Generalitat.

Tot i que la xifra de denúncies és baixa comparada amb la de dones que es reconeixen com a víctimes, és un 8,4% més alta que la de la primera enquesta de violència masclista, del 2010. Llavors tan sols van denunciar-ne el 17,7%. "Hi ha hagut avenços, jo diria que el més important té a veure amb la sensibilització i la visibilització socials", ha dit Artadi, i ha recordat les campanyes #MeToo i #Cuéntalo a Twitter, en què milers de víctimes de violències sexuals i masclistes en general van explicar els seus casos.

Tot i això, segons l’enquesta, un 13,9% de les dones que han patit violència molt greu per una exparella durant l'últim any i un 27,2% de les que l’han patida per la parella actual no es reconeixen a si mateixes com a maltractades.

Tot i que la xifra continua sent molt baixa, la taxa de denúncies augmenta un 8,4% respecte al 2010

Montserrat Aguilera, sociòloga i tècnica superior del departament d’Interior, ha explicat que amb l’enquesta han detectat que el 2016 havien augmentat molt els intents de violació de parelles i exparelles, no tant perquè passin més sinó perquè ara "s’identifica molt més aquesta mena de violència", cosa que ha considerat un símptoma de l’augment de sensibilització que també indica l’augment de denúncies.

Aguilera ha reconegut que l’enquesta no és suficient per determinar si tot l’augment de denúncies per delictes sexuals que han registrat els Mossos d’Esquadra és degut a la millora de la sensibilització, o si també han crescut les agressions i els abusos sexuals. El departament d’Interior preveu fer una enquesta específica sobre violència sexual que hauria d’ajudar a contestar aquesta pregunta.

L’enquesta indica que més de dues de cada tres catalanes (64,4%) han patit violència masclista alguna vegada a la vida -un 17,6% l’últim any-. Si se n’exclouen els comentaris, els gestos sexuals i l’exhibicionisme -que afecten sobretot les menors de 29 anys-, la xifra baixa, però més de la meitat de les catalanes (50,7%) continuen declarant que han patit violència masclista alguna vegada a la vida. De les que reconeixen que han patit violència masclista, un 27,4% afirmen que han sigut casos considerats "molt greus" per l’estudi.

Un 3% dels homes no creuen que obligar la parella a tenir relacions sexuals sigui violència masclista

Un 12% de les catalanes van patir aquesta violència masclista molt greu abans dels 15 anys. En la infància es considera molt greu publicar o demanar fotos de contingut sexual de la víctima, obligar-la a veure pornografia, fer-li tocaments o obligar-la a fer-los, agredir-la físicament o sexualment, i intentar violar-la. Prop de la meitat dels agressors de les nenes de menys de 15 anys (44,4%) eren coneguts o familiars seus.

L’enquesta que s’ha presentat avui, i en què han col·laborat l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació La Caixa, es va fer durant el 2016 a 9.577 dones i 1.378 homes. Als homes se’ls va preguntar tan sols per aspectes d’opinió, però això ha servit, per exemple, per saber que un 5,9% dels catalans no consideren que impedir a la parella que parli amb altres homes sigui violència masclista, i que un 3,9% tampoc pensi que ho és controlar què fa i amb qui en cada moment. Un 3% dels homes han admès que fins i tot pensen que obligar la parella a mantenir relacions sexuals no és violència masclista.

El conseller Buch, per la seva banda, ha dit que es continuaran estudiant aquestes dades i que ja s’està treballant per fer una nova enquesta tan aviat com sigui possible per seguir-ne l’evolució. "Com a societat ens hauríem d’alarmar de tenir aquestes dades", ha afirmat, i ha destacat especialment que un 44% de les víctimes tinguin por de sortir soles al carrer. "Això coarta la llibertat de les persones", ha afirmat. "Això és molt preocupant perquè l’agressor ha de ser conscient que marca un ésser humà per a tota la vida, el castiga, i això en una societat com la nostra no ens ho podem permetre", ha insistit.

La portaveu del Govern ha recordat que aquest any és el desè aniversari de la llei contra la violència masclista "que priva de llibertat les dones, continua atemptant contra els seus drets i, en la seva expressió més extrema, es cobra vides". Artadi ha insistit que combatre la violència masclista continua sent una prioritat del Govern. La presidenta de l’Institut Català de les Dones, Núria Balada, ha destacat que la llei de violència masclista ha comportat "avenços legals i a escala de serveis", i ha insistit que l’enquesta indica que les dones saben identificar millor aquesta mena de violència.