Tres dels dotze ferits hospitalitzats pel xoc de trens a Castellgalí estan greus

Dotze dels ferits ahir com a conseqüència de la col·lisió frontal de dos trens a Castellgalí (Bages) continuen ingressats en diferents hospitals de la província de Barcelona, i tres d'ells segueixen greus.

Encara que inicialment es va informar que eren sis els ferits greus a conseqüència del sinistre, l'últim balanç de ferits que ha facilitat el departament de Salut de la Generalitat rebaixa la xifra a tres.

A l'Hospital Mútua de Terrassa hi ha cinc persones ingressades, una d'elles en estat greu, 3 en menys greu i una en lleu; a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona hi ha un ferit greu i dos menys greus; al Consorci Sanitari de Terrassa segueixen ingressats dos ferits, un greu i un altre menys greu, i a l'Hospital Althaia de Manresa també hi ha dos ferits, un menys greu i un altre leu.

Ahir a les 18.20 h un tren de Rodalies i un altre de regional van topar frontalment a l'altura de l'antic baixador de Castellgalí, entre les estacions de Sant Vicenç de Castellet i Manresa, fet que va causar la mort de la maquinista d'un dels trens, de 26 anys, i ferides i contusions a un centenar de passatgers: tres d'ells estan en estat greu.