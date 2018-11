Tres incidents a la mateixa zona els últims nou anys

Amb l’accident d’ahir ja són tres les vegades en els últims nou anys que una esllavissada afecta el mateix tram de la línia R4 de Rodalies a l’altura de Vacarisses. El 2009 una altra esllavissada de caràcter més lleu va fer descarrilar un tren de la línia Rodalies -aleshores la C4- a l’altura de Vacarisses-Torreblanca. En aquella ocasió, al contrari del que va passar ahir, els passatgers en van sortir tots il·lesos. L’episodi es va repetir el març del 2011, quan, després de les pluges, una pedra al mig de la via va fer descarrilar un comboi, amb el resultat d’onze passatgers ferits.

Després del desenllaç fatídic d’ahir del descarrilament -amb una víctima mortal i una cinquantena de ferits-, fonts d’Adif van insistir a l’ARA en els treballs que van fer al tram fa tot just un any “per reduir el risc d’esllavissades”. Les obres van consistir en la instal·lació d’una malla amb ancoratges a la part alta del talús i una barrera de contenció, segons va explicar ahir la presidenta d’Adif, Isabel Pardo. L’empresa també va confirmar que dilluns es va fer una revisió tècnica a la mateixa zona on hi va haver l’esllavissada i no es va detectar cap perill.

L’Ajuntament, però, considera insuficient la informació que rep d’Adif. “És una línia que fa temps que es denuncia que no està en bon estat, tant pel que fa a l’entorn com a les estacions; és un punt on ja hi ha hagut incidents d’aquest tipus”, va explicar Olga Serra, primera tinent al municipi. La regidora d’ERC a Vacarisses va confirmar que les obres del 2017 van reforçar el talús, però que Adif “no notifica” les revisions que es fan a la zona.

CCOO de Catalunya va denunciar ahir la situació de la xarxa ferroviària de Rodalies com una de les causes de l’accident. “Tot i ser la més utilitzada per la ciutadania en termes de transport, només rep el 10% de les inversions en matèria ferroviària”, va dir el sindicat. Aquest dèficit d’inversions “compromet la seguretat de les persones usuàries i dels treballadors”.