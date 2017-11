Tres milions a la recerca per trobar una cura a l’ELA

L’esclerosi lateral amiotròfica, l’ELA, és una malaltia que afecta 4.000 persones a tot l’Estat però que és avui encara massa invisible. La recerca resulta clau en la cursa de la ciència per trobar-hi un tractament i una cura. La Fundació La Caixa i la Fundació Francisco Luzón van presentar ahir un acord per invertir tres milions d’euros en els pròxims cinc anys a projectes de recerca d’aquesta malaltia.

L’objectiu de l’acord és impulsar actuacions assistencials i investigacions científiques per millorar la qualitat de vida dels pacients afectats d’ELA, van subratllar ahir totes dues entitats durant la presentació del pacte a Madrid.

Actualment, l’ELA no té cura, però l’atenció dels pacients en unitats funcionals multidisciplinàries ha demostrat que allarga la seva supervivència, que està entre els dos i els cinc anys a partir del moment del diagnòstic.

Reforç dels equips d’atenció

Entre els compromisos que inclou l’acord entre les dues entitats hi ha l’augment d’efectius en els equips d’atenció psicosocial que formen part del programa Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la Fundació La Caixa. En una primera fase, es reforçaran els equips hospitalaris i domiciliaris de diferents comunitats autònomes, cosa que permetrà a malalts i famílies tenir una atenció psicològica i social des del mateix moment del diagnòstic.

A Barcelona ja funciona l’equip d’atenció específic per a malalts d’ELA coordinat per la Fundació Miquel Valls, i que ha atès 551 pacients. Es tracta del primer equip d’atenció psicosocial específic per a malalts d’ELA de tot l’Estat. L’aliança també preveu una segona fase, en la qual es duran a terme activitats formatives, de sensibilització i de difusió.