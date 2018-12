El Tribunal Superior de Navarra confirma la condemna per abús sexual i no per violació als membres de la Manada

El Tribunal Superior de Justícia de Navarra (TSJN) ha confirmat la condemna de 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual imposada per l'Audiència de Navarra als cinc acusats de la violació grupal a una jove madrilenya durant els Sanfermines. El tribunal ratifica així la polèmica decisió d'evitar condemnar-los per violació.

La resolució es podrà recórrer davant el Tribunal Suprem, segons el text, que recull que el ple de la sala civil i penal del TSJN, format per cinc homes, estima un dels motius dels recursos respecte a l'absolució dels inculpats del delicte contra la intimitat per la gravació parcial dels fets. D'aquesta manera, el TSJN ordena a la secció segona de l'Audiència que ordeni una nova sentència sobre el delicte contra la intimitat. La resolució inclou el vot particular de dos magistrats que sí que consideren que els membres de la Manada haurien d'haver sigut condemnats per violació a 14 anys, 3 mesos i un dia de presó per l'existència d'intimidació.

A més, a un dels cinc acusats, Antonio Manuel Guerrero, el consideren responsable d'un delicte de robatori amb intimidació per prendre-li el mòbil a la denunciant. Per això, estableixen que la pena hauria de ser 2 anys més alta, en lloc d'imposar-li els 900 euros de multa que va fixar l'Audiència.

El tribunal manté que no és violació perquè la intimidació és dubtosa

Tot i que el tribunal dona versemblança a la declaració de la denunciant i considera que les relacions sexuals van produir-se sense el seu consentiment, manté que no es tracta d'un delicte d'agressió sexual o violació perquè els fets provats de la sentència recorreguda exclouen expressament la violència. La resolució considera dubtosa la intimidació necessària per qualificar els fets de violació perquè la sentència de l'Audiència no recull accions intimidatòries i amenaces expresses dels processats. "El fet rellevant és el contingut de l'acció intimidatòria duta a terme pel subjecte actiu, més que la reacció de la víctima", diu el text.