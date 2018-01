El Tribunal Suprem condemna finalment el doctor Morín a 18 mesos de presó per tres avortaments il·legals

S'acaba el periple judicial del doctor Carlos Morín. Després d'onze anys als tribunals, de sortir absolt una vegada i d'haver de repetir-se el judici, el Tribunal Suprem ha condemnat finalment el metge a 18 mesos de presó per tres avortaments il·legals a les seves clíniques de Barcelona, enfront dels 89 que inicialment va arribar a atribuir-li la fiscalia.

Morín va sortir absolt del primer judici però la fiscalia ho va recórrer i finalment es va haver de repetir el judici. La segona vegada l'Audiència de Barcelona el va condemnar per onze avortaments il·legals, però la seva defensa, exercida pel penalista Miguel Capuz, va presentar un recurs al Tribunal Suprem que ara ha estat acceptat parcialment.

El Suprem absol Morín de vuit dels onze avortaments il·legals que li atribuïa, perquè considera que es van complir tots els requisits legals per interrompre l'embaràs, i el condemna només per tres casos, on no s'hauria demanat l'informe psiquiàtric pertinent.

Tot i la rebaixa, a la pràctica el metge haurà d'acabar complint la mateixa condemna que li va imposar l'Audiència de Barcelona que el va jutjar. La llei ja estableix que els mesos de presó que s'imposen a un condemnat no poden superar el triple de la pena més alta. Com que el tribunal provincial només va imposar-li sis mesos de presó per cadascun dels delictes d'avortament il·legal que li atribuïa, independentment que el responsabilitzés d'onze delictes, ja llavors la condemna fixada va ser de divuit mesos de presó.