Troben el cadàver de Diana Quer

Després de 497 dies, la Guàrdia Civil ha localitzat aquest diumenge el cadàver de la jove madrilenya Diana Quer, que va desaparèixer l'agost del 2016 a d'A Pobra do Caramiñal (la Corunya). El cos -que ara s'està pendent de confirmar que és el de Quer- s'ha localitzat al fons d'un pou en una nau industrial a prop del domicili del detingut per la seva desaparició a la parròquia d'Asados (Rianxo, la Corunya) i després que ell mateix confessés el crim i detallés on es trobava el cos. La Guàrdia Civil hi ha desplaçat una unitat subaquàtica. El fèretre amb el cadàver ja ha estat introduït per operaris d'una funerària en un cotxe fúnebre i està previst que sigui conduït a l'Institut de Medicina Legal de Galícia a Santiago.

Diana Quer va desaparèixer a l'agost de l'any passat quan tenia 18 anys. El principal sospitós de la seva desaparició, José Enrique Abuín -més conegut com 'el Chicle'-, va ser detingut divendres, va declarar aquest dissabte i ha sigut ell mateix qui ha donat les indicacions per trobar el cos de la jove. Estava previst que la policia escorcollés el seu domicili aquest diumenge, però s'ha dirigit directament a la nau industrial on s'han trobat les restes. El detingut ha abandonat la zona en un cotxe sense retolar de la Guàrdia Civil, escortat per un altre vehicle -i entre els insults d'una vintena de veïns-, mentre que el cotxe fúnebre és al lloc a l'espera de les restes mortals de la noia. Abuín ha estat conduït a casa seva per fer-hi un escorcoll.

Abuín té antecedents penals per tràfic de drogues i ja havia sigut interrogat amb relació al cas però no se l'havia detingut. L'arrest es va produir després que una jove denunciés a Boiro, a pocs quilòmetres del lloc on va desaparèixer Diana Quer, que un home va intentar introduir-la per la força al seu cotxe aquest dilluns.

El que ha precipitat els fets és que la dona del sospitós,que també va ser detinguda divendres, va canviar el dissabte la seva versió i va assegurar que no va estar amb el seu marit, la nit del 22 d'agost, quan es va perdre el rastre de la jove madrilenya Diana Quer. La dona hauria explicat que s'havia fet un embolic amb les dates i que no sabia on estava el seu marit aquella nit. Aquest canvi en la principal coartada del detingut, va precipitar que confessés, a la matinada de diumenge, el lloc on suposadament va dipositar les restes de Quer. La seva dona va quedar en llibertat dissabte a la nit.

La nau on s'ha localitzat el cos és una antiga fàbrica de mobles, que es troba molt a prop del domicili dels pares del detingut. Segons 'La Voz de Galícia', la nau va servir, durant anys, d'amagatall de droga i tabac. El mateix diari apunta que la casa dels pares del detingut ja va ser inspeccionada, almenys exteriorment, divendres poc després de l'arrest i que aquest habitatge ja va ser visitat, anys enrere, per agents de la Guàrdia Civil, en l'època en què el detingut hauria col·laborat amb una xarxa de narcotraficants.