Troben el cadàver de Gabriel al maleter de la parella del seu pare

La Guàrdia Civil ha trobat mort el Gabriel, el nen de 8 anys, desaparegut fa 12 dies a Níjar, a Almeria. El cos era a dins del maleter del cotxe de la parella del pare del menor, que ha quedat detinguda perquè ha estat sorpresa pels mentre traslladava el cos, segons ha confirmat el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido.

La detinguda va ser qui va trobar fa una setmana, quan participava a les tasques de cerca del nen juntament amb el pare del menor, una samarreta blanca interior que l'ADN va confirmar que pertanyia al Gabriel. La peça de roba, segons va dir la dona, havia aparegut prop d'una depuradora.

La detenció s'ha produït aquest diumenge mentre la dona conduïa el seu propi cotxe a Vícar, una població propera a Níjar. Agents de la Guàrdia Civil li han barrat el pas a la sortida d'un carrer i l'han fet sortir del cotxe per detenir-la. A les imatges s'aprecia com la dona crida que no ha estat ella.

El rastre del Gabriel es va perdre el 27 de febrer a Las Hortichuelas, una pedania de Níjar, quan sortida de casa de la seva àvia. Segons els testimonis dels familiars, Gabriel va desaparèixer en els 100 metres que separen aquesta casa de la dels seus tiets, on no va arribar mai.

Poques hores després que se'n perdés la pista, es va iniciar el dispositiu policial per trobar-lo. Més de 400 persones entre agents de seguretat i veïns i familiars han estat pentinant des de llavors diverses àrees properes en aquesta zona d'orografia complicada.

Zoido ha estat qui ha donat la notícia a la mare del menor i als familiars a qui ha traslladat la seva "tristesa i commoció". Ha insistit que les forces de seguretat treballen en unes hores "crucials" per saber com va produir-se la mort del menor i ha demanat no difondre bulos.

Les mostres de condol s'han succeït des del govern espanyol i des de tots els partits polítics.

Comparto con todos los españoles el dolor por la pérdida de Gabriel. Descanse en paz. MR #TodosSomosGabriel — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 11 de març de 2018

També el socialista Pedro Sánchez; el líder de Ciutadans, Albert Rivera, i de Podem, Pablo Iglesias han expressat a les xarxes la consternació pel desenllaç de la desaparició del nen.

Què va fer sospitar els agents?

La troballa de la samarreta del menor va ser una pista que va fer que les sospites dels agents sobre la parella del pare del Gabriel s'intensifiquessin. Ella va ser qui va donar l'avís a la Guàrdia Civil, acompanyada de la seva parella. Des del primer moment, la dona s'havia implicat aparentment en la recerca i fins i tot havia fet declaracions a TVE assegurant que el nen "mai no s'allunyava gaire estona de casa".

En un primer moment, però, les sospites per la desaparició de Gabriel van centrar-se en un home que havia assetjat la mare del nen durant els últims dos anys. L'home va estar 72 hores detingut i el jutge el va enviar a presó per saltar-se l'ordre d'allunyament de la dona. El ministeri de l'Interior va explicar que el detingut havia manipulat la polsera de seguiment telemàtica que duia per controlar que no s'apropés a la mare de Gabriel.