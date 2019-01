Troben el cos sense vida del Julen en el pou de Màlaga

Els efectius de salvament han localitzat cap a la 1.25 hores de la matinada d’aquest dissabte el cos sense vida del petit Julen, el nen de dos anys que el diumenge 13 de gener va caure en un pou de 25 centímetres de diàmetre i 107 de profunditat en una finca de Totalán (Màlaga), segons han confirmat el ministeri de l'Interior i la Subdelegació del govern espanyol a Màlaga.

Después de días de intensa búsqueda y trabajo incansable, el cuerpo del pequeño Julen ha sido hallado sin vida en el pozo de Totalán.

Nuestro pésame y condolencias a la familia.

Y nuestro reconocimiento al esfuerzo de la @guardiacivil, los mineros y todo el equipo de emergencias. pic.twitter.com/RWSUp4qkZU — Ministerio Interior (@interiorgob) 26 de gener de 2019

El cos del nen ha sigut localitzat cobert de terra a 71 metres de profunditat, just on s'havia localitzat el tap de materials que havia dificultat des del principi l'operatiu de rescat, segons ha explicat el delegat del govern espanyol a Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. La posició del cos ha permès determinar de moment que la caiguda del nen va ser "ràpida i lliure", segons ha explicat el responsable del govern espanyol a la zona, que ha detallat que hi havia terra per sobre i per sota seu. "L'aire que pogués tenir era el que hi havia entre el seu cap i els seus peus", ha explicat Rodríguez, que ha dit que en el dispositiu de rescat es va pensar sempre en la seguretat del menor.

Una de les tesis més probables és que, en la mateixa caiguda, s'anés desprenent terra procedent de les parets del pou, "molt imperfectes i arenoses", ha precisat el delegat del govern espanyol. També ha indicat que existeixen "diverses teories" respecte al tap trobat al pou però que encara no hi ha cap certesa.

El dispositiu de rescat, que ha mobilitzat durant les 24 hores del dia més de 300 efectius, arribava avui al tretzè dia. L’última fase era l’excavació manual per part de la Brigada de Salvament Miner d’Astúries d’una galeria horitzontal que comunicava el túnel construït en paral·lel al pou on hi havia el petit i que s’ha completat de matinada després de més de 30 hores de treball.

540x306 Així s'han excavat el túnel vertical i la galeria horitzontal per localitzar el menor Així s'han excavat el túnel vertical i la galeria horitzontal per localitzar el menor

Les característiques del terreny i el fet que el cos del nen hagués quedat sota un tap de terra sòlid han complicat les tasques de rescat. La perforació del túnel vertical i el seu encamisat van haver d’aturar-se i llimar-se diverses vegades per la duresa de la pedra. El mateix motiu va obligar en les últimes hores els equips d’explosius de la Guàrdia Civil a practicar diverses microexplosions per poder avançar en la galeria horitzontal.

Mostres de condol

Els pares del Julen s'han desplaçat aquest matí al tanatori del barri on viuen, acompanyats per familiars i pel mateix equip de psicòlegs que ha estat amb ells durant els últims tretze dies. La Subdelegació del govern espanyol a Màlaga ha decretat tres dies de dol i s'ha convocat un minut de silenci davant de l'ajuntament de la capital, així com en diversos municipis de la zona. Des del moment que s'ha conegut el desenllaç de l'operatiu s'han succeït les mostres de condol.

Nuestro dolor más profundo y nuestro pésame más sentido a toda la familia de Julen. Y nuestro reconocimiento a todas y cada una de las personas que, sin descanso, han demostrado su solidaridad sin límites. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 26 de gener de 2019

Els equips de miners, bombers i guàrdies civils que han participat en les tasques de rescat, que s'han fos en una abraçada després d'acabar els treballs, també han rebut suport. El diputat responsable del Consorci Provincial de Bombers de Màlaga, Francisco Delgado, ha qualificat d'"immensa tristesa" l'ambient viscut, en declaracions recollides per l'agència Efe. Delgado ha parlat d'"una lluita titànica contra la muntanya" per part dels efectius d'emergències i salvament, que han estat les 24 hores del dia al capdavant de l'operatiu.

La comitiva judicial s'ha desplaçat a la zona on s'havia desplegat l'operatiu de rescat per començar les tasques d'investigació que han de portar a aclarir les causes i les circumstàncies exactes de la mort del menor. Durant el dia d'avui es coneixeran també els primers resultats de l'autòpsia.