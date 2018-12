La UE acorda reduir les emissions de vehicles nous un 37,5% el 2030

Del 2021 al 2030 les emissions de CO2 que facin els nous vehicles s'hauran de reduir un 37,5%. Així ho ha pactat aquest dilluns el Parlament Europeu amb el Consell Europeu i la Comissió Europea. La rebaixa és un consens entre les dues propostes que hi havia inicialment. El Parlament Europeu apostava per una reducció del 40% mentre que els ministres de Mediambient de la UE havien proposat un 35%. A més, també han acordat de manera provisional que per a les furgonetes la reducció hagi de ser del 31%.

El vicepresident de la Comissió per a la Unió Energètica, Maros Sefcovic, ha declarat després d'assolir l'acord que l'acord "és un altre pas creïble cap a la implementació de l'Acord de París però també cap al suport de la competitivitat de la indústria europea". D'altra banda, el comissari d'Acció pel Clima i Energia, Miguel Arias Cañete, ha qualificat la decisió d'"ambiciosa" i assegura que la nova legislació servirà perquè els consumidors puguin estalviar.

La proposta inicial de la Comissió era reduir les emissions un 30% respecte al 2021 el 2030 per als nous cotxes i també per a les noves furgonetes. Les patronals de l'automòbil s'havien pronunciat en contra d'aquestes mesures per considerar-les massa dures i assegurar que, fins i tot, posen en risc llocs de treball, com de fet, calcula la mateixa Comissió. Al mateix temps, però, les organitzacions ecologistes consideren que són objectius poc ambiciosos.

Another deal!! This time on #CO2cars. We reached a compromise to cut emissions from cars (by 37.5%) and vans (by 31%) by 2030. With these ambitious targets, Europe is once again showing how to turn the #ParisAgremeent and #COP24 into action. pic.twitter.com/26HNfcHQiY — Miguel Arias Cañete (@MAC_europa) December 17, 2018

Les institucions europees es van comprometre a arribar a un acord i convertir-lo en nova legislació el 2019, per tant, després que Comissió, Consell i Parlament haguessin fet les seves respectives propostes només quedava assolir un consens que s'ha aconseguit assolir a última hora i justament la setmana després que s'hagi celebrat la cimera per salvar l'acord de París que va acabar amb un acord descafeïnat perquè va ajornar la discussió sobre un dels punts polèmics: elevar l'ambició en les reduccions d'emissions per intentar no superar l'escalfament global d'1,5 ºC. D'acord amb l'últim informe científic de l'ONU, no s'ha aconseguit i s'ha ajornat aquesta discussió fins al 2019.