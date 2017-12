Veïns de la Barceloneta es revolten contra “l’opacitat” de l’Hermitage

La Barceloneta està dividida entre el que volen els comerciants i el que volen els veïns en referència a la possible ubicació al barri d’una franquícia del museu de l’Hermitage, de Sant Petersburg. Els primers estan convençuts que els repercutirà en més volum de negoci, mentre que els segons tenen clar que més massificació turística comportarà més expulsió de veïnat. Però el projecte que preveu ubicar l’equipament al costat de l’Hotel W fa mesos que està en punt mort, a l’espera que l’Ajuntament mogui fitxa. El govern municipal, tot i admetre que la zona ja té una forta càrrega turística, no hi tanca la porta i està pendent que es presenti un projecte definitiu.

L’Associació de Veïns de l’Òstia i la Plataforma en Defensa de la Barceloneta -una organització veïnal especialment combativa en temes d’habitatge i que aquest any ja ha aturat gairebé una vintena de desnonaments al barri- han sumat forces per engegar una campanya en contra de la ubicació de la franquícia del museu rus a la nova bocana del port de Barcelona. Consideren que seria la gota que faria vessar el got.

Més gentrificació a la zona

“L’últim que necessita Ciutat Vella és més turisme”, assegura Óscar Domènech, membre de la plataforma. Han aconseguit el suport de nombroses entitats d’arreu de la ciutat, com la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), i han escrit un manifest que demà faran arribar a l’Ajuntament. En el text, asseguren que l’equipament només portaria més elitització i gentrificació a una zona ja molt castigada per la massificació turística i l’especulació immobiliària, dos fenòmens que, asseguren, provoquen la destrucció del teixit comercial tradicional i associatiu del barri i l’expulsió del veïnat. “Els inversors estrangers compren edificis sencers per fer-hi pisos de luxe després d’expulsar-ne els veïns”, explica Sebas Huguet, membre de la plataforma.

El barri, però, està dividit. Aquest no és el primer intent de pressió que la Barceloneta fa al govern municipal perquè s’afanyi a prendre una decisió. Fa uns dies, l’Associació de Veïns de la Barceloneta, una entitat minoritària al barri amb només nou membres però estretament lligada a l’Associació de Comerciants, va fer un manifest favorable a la franquícia del museu de Sant Petersburg, en el qual assegurava que podria representar una bona manera de recuperar la dignitat del barri, molt perjudicada des de fa temps pel turisme de borratxera. En declaracions a aquest diari, el vicepresident de l’entitat, Manel Martínez, argumenta: “Volen que l’oferta d’oci nocturn marxi del barri, i al final es tracta de fer accions per desplaçar el turisme que no volem”. També assegura que el museu de l’Hermitage beneficiaria els comerciants i dinamitzaria el teixit empresarial de la zona.

700.000 visitants a l’any

A l’espera de les dades definitives del 2017, l’Ajuntament quantifica en més de 30 milions el volum de turistes que visiten cada any Barcelona i, si el museu de l’Hermitage s’acaba ubicant a la ciutat, a aquesta xifra s’hi hauran d’afegir els visitants addicionals que atrauria l’equipament, que podria rebre 700.000 persones anualment. A més, també atraurien visitants les instal·lacions projectades al voltant del museu: un solàrium, un restaurant, un bar, una botiga de souvenirs i una terrassa amb wifi gratuït.

Els veïns de l’Associació de l’Òstia i de la Plataforma en Defensa de la Barceloneta, però, van un pas més enllà i denuncien opacitat del Port de Barcelona, consorci públic-privat propietari del solar on vol ubicar-se la franquícia del museu rus. “El port sempre ens ha fet un doble joc. En les diferents remodelacions del front litoral ens han promès lavabos públics, zones infantils i espais per al veïnat que mai s’han fet realitat”, explica Pino Suárez, membre de l’Associació de l’Òstia.

Els veïns estan convençuts que amb la instal·lació de la subseu del museu de Sant Petersburg el port hi té molt a guanyar, i asseguren que “està pressionant l’Ajuntament perquè l’Hermitage s’ubiqui sota la seva jurisdicció”, assegura Lourdes López, membre de la plataforma.

Fonts del Port de Barcelona, però, neguen rotundament que estiguin pressionant l’administració de cap manera i asseguren que “si el projecte de l’Hermitage acaba tirant endavant es farà per consens amb l’Ajuntament de Barcelona”.

El projecte preveu un edifici de cinc plantes amb set sales d’exposicions, bar i restaurant, i implicaria una remodelació en profunditat de la zona que la faria encara més atractiva per als turistes, ja que, entre altres coses, hi ha prevista la construcció d’una passarel·la per enllaçar directament el museu amb la terminal de creuers. “Volen que aquella zona sigui un pol d’atracció de turisme com ho és la Vila Olímpica, on els veïns ja fa temps que no anem. La gran diferència és que a la Vila Olímpica és l’Ajuntament qui decideix si es renoven o no les llicències, i aquí qui talla el bacallà és el port”, afegeix Domènech.