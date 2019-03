Veïns del Raval ocupen la capella de la Misericòrdia per reclamar el CAP

La plataforma que reivindica la urgència de construir un nou CAP al Raval Nord ha passat a l'acció després que els partits de l'Ajuntament rebutgessin dimarts en comissió revocar la cessió que es va fer al Macba de la capella de la Misericòrdia, que és l'espai que el Catsalut ha considerat òptim per al nou ambulatori. Un grup de veïns ha ocupat avui la capella per reivindicar-la com a necessària per al futur de l'ambulatori.

Davant el bloqueig dels grups polítics al nou CAP del Raval a la Capella de la misericòdia, les veïnes del Raval ocupen la capella i anuncien que no es pensen moure fins que els grups polítics governin obeïnt. #CAPalaMisericordiaJA pic.twitter.com/DjFeGF7Crf — Jordi Magrinyà (@MagrinyaJordi) 21 de març de 2019

Dimarts la proposta de retirar l'espai al Macba va sumar només els vots favorables de Barcelona en Comú i la CUP i va quedar descartada. El govern municipal espera ara els resultats del grup de treball que busca alternatives per al creixement del museu per decidir si porta l'expedient de revocació al plenari.

I, en paral·lel, la plataforma CAP Raval Nord Digne, que uneix treballadors i veïns, ja ha avisat d'una mobilització continuada per deixar clara la "urgència" del nou centre sanitari al barri.